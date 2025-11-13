B1 Inregistrari!
“Credeţi că-mi dă mama bani?”. Reacția furibundă a lui Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, atunci când a fost întrebat care e sursa banilor pentru campania electorală

Ana Maria
13 nov. 2025, 20:16
“Credeţi că-mi dă mama bani?”. Reacția furibundă a lui Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, atunci când a fost întrebat care e sursa banilor pentru campania electorală
Sursa foto: Captura video facebook / @Anamaria Gavrilă
Cuprins
  1. De unde are Burcea banii de campanie  și cine o administrează
  2. Ce spune despre contracandidații săi
  3. Îi va deconta AEP banii de campanie ai lui George Burcea?
  4. Cât plătește statul pentru campaniile electorale

Întrebarea cu privire la banii de campanie l-a enervat pe actorul George Burcea. Candidatul la Primăria Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT) a părut iritat de întrebările privind finanțarea campaniei sale, în cadrul podcastului politic realizat de HotNews.

Burcea a evitat să răspundă la o întrebare legată de sursa banilor pe care îi va folosi, dar și suma totală de care dispune pentru campania electorală.

Întrebat cine îl finanțează, actorul a reacționat surprinzător:

„Cine mă finanţează pe mine? Personal? Credeţi că-mi dă mama bani? Întrebaţi preşedintele Anamaria (Gavrilă, preşedinta POT, n.r.) pentru detalii, să vă explice mai bine. Nu-mi dă mama mie bani să candidez”, a spus George Burcea, vizibil deranjat de întrebare, potrivit Hotnews.

De unde are Burcea banii de campanie  și cine o administrează

Candidatul POT a declarat că nu are acces la fondurile campaniei sale, acestea fiind administrate integral de partid și de președinta formațiunii, Anamaria Gavrilă.

„Candidez din partea lui POT, deci cine poate să mă susţină dacă nu POT? Că nu mama…”, a explicat Burcea.

Întrebat despre bugetul total și sursele de finanțare, acesta a răspuns:

„Nu mă întrebaţi pe mine acest aspect, pentru că nu sunt în măsură să răspund. Nu e problema mea de unde sunt banii. Banii? Eu n-am treabă cu banii. Am eu treabă cu banii partidului?”, a mai afirmat candidatul.

Ce spune despre contracandidații săi

George Burcea și-a anunțat candidatura oficială în urmă cu două săptămâni. El a subliniat că decizia a fost influențată de apropierea lui Călin Georgescu de POT.

„Da, a fost un factor. Știm ce s-a întâmplat anul trecut, cum milioane de români au dorit schimbarea. Domnul Georgescu nu era parte din sistem, era din afara sistemului. Anularea voturilor, cea mai mare greșeală de după comunism”, a spus Burcea.

Întrebat cu ce e diferită  Anca Alexandrescu, candidata AUR la Primăria Capitalei, față de el, actorul a spus: „Are trecut politic, eu nu am.”

Îi va deconta AEP banii de campanie ai lui George Burcea?

Sumele vehiculate în campania pentru București variază semnificativ de la candidat la candidat.

Sistemul electoral românesc permite decontarea cheltuielilor de campanie pentru orice candidat sau formațiune care obține peste 3% din voturi. Asta înseamnă că, dacă Burcea depășește acest prag, își poate recupera banii de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Cât plătește statul pentru campaniile electorale

Statul român cheltuiește anual sute de milioane de lei pentru finanțarea campaniilor electorale. În 2024, un an cu patru runde de alegeri, subvențiile și rambursările către partide și candidați independenți au ajuns la aproape un miliard de lei, potrivit unui raport realizat de Expert Forum.

Din această sumă, 446,6 milioane de lei au reprezentat rambursări acordate competitorilor electorali care au depășit pragul de 3%.

