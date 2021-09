Ioana Mihăilă, precizări după replica lui Florin Cîțu: Fondurile disponibile de care vorbește premierul au fost repartizate spitalelor, nu puteau fi cheltuite pentru vaccinare sau salarii

Ioana Mihăilă (USR PLUS), ministrul Sănătății, vine cu noi explicații despre bugetul Ministerului și fondurile insuficiente pentru mai multe programe, pentru ambulanțe, medicamente și plata personalului din centrele de vaccinare.

Sâmbătă, Mihăilă a susținut că de vină este premierul Florin Cîțu, care nu a deblocat fondurile necesare, deși ea l-a informat cu privire la aceste probleme.

În replică, Florin Cîțu a afirmat că la Ministerul Sănătăţii au rămas nedistribuite 480 de milioane de lei, bani ce puteau fi folosiţi pentru acoperirea cheltuielilor legate de vaccinare.

„Până la urmă nu o să pot să fiu ministrul fiecărui portofoliu. Există miniştri care să fie responsabili pentru execuţia bugetară. (…) Interesant cum de fiecare dată când se pregătesc să plece de la minister apar şi problemele, nu înainte”, a mai declarat premierul.

Mihăilă a explicat acum că banii respectivi doar figurează ca necheltuiți, dar, de fapt, ei sunt angajați de unitățile sanitare.

Ioana Mihăilă, explicații despre bugetul Ministerului Sănătății

„Printre puținele fonduri care apar disponibile la Ministerul Sănătății în buget și la care a făcut referire prim-ministrul au fost cele 450 de milioane de lei la titlul Transferuri de capital. Din acești bani, 60 de milioane de lei au fost repartizați unităților sanitare, pe secțiile de neonatologie, pentru dotarea cu incubatoare, în baza unei achiziții centralizate demarată în 2016, finalizată acum.

Celelalte fonduri au fost repartizate unităților sanitare în aprilie și mai 2021, pentru dotarea cu aparatură și pentru reparații capitale.

Odată ce unitățile sanitare au primit fila de buget, au semnat contracte cu furnizorii (menționăm că repartizarea fondurilor s-a efectuat în baza unor criterii de prioritizare, unul dintre ele fiind existența procedurilor de achiziție finalizate). Banii se cheltuie în momentul în care este furnizată marfa. Aceștia figurează necheltuiți, dar angajați. Din moment ce sunt angajați de unitățile sanitare, Ministerul Sănătății nu mai poate beneficia de aceste credite de angajament”, a explicat ministrul Ioana Mihăilă, pe Facebook.

Mihăilă a precizat apoi că, în luna august, Ministerul Sănătații a transmis spitalelor care beneficiau de sume mai mari o adresă prin care solicita disponibilizarea banilor necheltuiți, dar spitalele au răspuns că nu au sume de disponibilizat.

Ioana Mihăilă a explicat apoi că Miniserul Sănătății a făcut toate transferurile posibile între diferite programe pentru a putea asigura sumele necesare nevoilor acute ale pacienților – copii, bolnavi HIV-SIDA, tratamente urgente:

• Am făcut modificare pentru trimestrializare pentru a putea plăti centre de vaccinare (s-au redistribuit sume din trimestrul 4 în trimestrul 3 din bugetul Ministerului Sănătații pentru a asigura aceste cheltuieli);

• Am transferat bani de la acțiunile prioritare (programe pentru pacienții critici) pentru a putea plăti vaccinul BCG pentru vaccinarea nou-născuților (la început de iulie, aproximativ 3 milioane de lei);

• Tot de la acțiuni prioritare au fost transferați bani pentru a plăti vaccinuri din Programul Național de Vaccinare (pneumococic, ROR etc.; aproximativ 7 milioane de lei, 2 iulie);

• Am transferat bani de la alte programe și de la plata cardurilor de sănătate pentru tratamentul cazurilor de urgență medicală (în total 3 milioane de lei);

• Am transferat credite de angajament de la materiale sanitare pentru a asigura încheierea contractului pentru achiziția de vaccin tetravalent (9 milioane de lei);

• De la materiale sanitare am transferat credite de angajament pentru a asigura încheierea contractelor privind tratamentul pacienților HIV-SIDA și cu boli hematologice (46 de milioane de lei);

„Faptul că astăzi vorbim de personalul neplătit, de lipsa de bani pentru programele de sănătate ale pacienților și de lipsa de resurse pentru ambulanțe și medicamente se datorează doar iresponsabilității prim-ministrului Cîțu”, a insistat Ioana Mihăilă.