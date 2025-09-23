B1 Inregistrari!
Ionuț Moșteanu: „Dacă Ilie Bolojan pleacă, România va fi într-o situație foarte proastă” / „România are nevoie de Ilie Bolojan acum, mai mult decât oricine”

Elena Boruz
23 sept. 2025, 11:48
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Ionuț Moșteanu / Facebook
Cuprins
  1. Ionuț Moșteanu: „Se poate fără Bolojan, dar va fi foarte rău din punct de vedere economic”
  2. Ministrul Apărării, critici la adresa social-democraților: „Știu să îmi zică un nume de premier acei lideri PSD?”
  3. Ce i-a transmis Moșteanu lui Grindeanu

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a făcut declarații despre o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan. Ministrul consideră că „va fi foarte rău”, dacă prim-ministrul ia această decizie, iar „încrederea investitorilor în România va fi zero”.

Moșteanu a afirmat că speră ca Bolojan să rămână în funcție, deoarece nu crede că mulți politicieni și-ar fi asumat deciziile „grele” pe care acesta le-a luat.

Ionuț Moșteanu: „Se poate fără Bolojan, dar va fi foarte rău din punct de vedere economic”

În cadrul unui interviu, Moșteanu a declarat că se poate și fără Bolojan în fruntea Guvernului, fiind chestionat în acest sens, numai că urmările ar fi unele dificile, privind economia. Ministrul Apărării a fost întrebat, de asemenea, dacă președintele Nicușor Dan și liderii Coaliției au avut discuții, referitoare la un posibil înlocuitor al lui Bolojan, în cazul în care acesta va demisiona.

„Se poate, dar va fi foarte rău, o să fie foarte rău din punct de vedere economic. Încrederea investitorilor în România va fi zero. Ne-a trecut pe la ureche să fim junk, să nu mai investească nimeni și alții să își retragă banii. Nu știu să fi fost discuția asta între Nicușor Dan și președinții partidelor din Coaliție, știu că se întâlnesc cu o anumită frecvență președinții partidelor din Coaliție cu președintele și discută diverse lucruri, nu știu să fi fost exact această discuție. Nu cred că a fost această discuție.

Coaliția și Guvernul Bolojan are această presiune de a echilibra fiscal-bugetar România și de-aia a trebuit să ia niște decizii și să vină cu aceste pachete de angajare a răspunderii în fața Parlamentului și așteptăm ziua de miercuri să vedem decizia Curții Constituționale și pe cazul magistraților, sunt mai multe sesizări”, a declarat Ionuț Moșteanu la Antena 3CNN.

Ministrul Apărării, critici la adresa social-democraților: „Știu să îmi zică un nume de premier acei lideri PSD?”

Ministrul a criticat dur social-democrații, deoarece nu îl sprijină pe Ilie Bolojan. Moșteanu consideră că nu sunt mulți cei care și-ar asuma răspunderea acțiunilor pe care Bolojan le-a pus în mișcare și crede, de asemenea, că Guvernul are nevoie de timp pentru a stabiliza situația României.

Scenariul în care prim-ministrul va demisiona nu este deloc unul fericit pentru statul român, afirmă șeful Apărării, deoarece atât el, cât și Nicușor Dan „sunt doi piloni pe care stă democrația noastră acum, ca oameni politici”.

„Eu sper să nu. Sper să nu. România are nevoie de Ilie Bolojan acum, mai mult decât oricine. Sunt doi piloni pe care stă democrația noastră acum, ca oameni politici, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Mi-aș fi dorit să fie mai mulți, să spunem da, găsim, mutăm, nicio problemă. Sunt voci în spațiul public care zic, da, pleacă, vine altul. 

A arătat că și vrea și poate și își asumă niște decizii grele pe care nu știu câți politicieni și le-ar fi asumat. E nevoie să îi dăm toți spijinul și noi de la USR îi dăm tot sprijinul ca să echilibreze această situație pe care nu dânsul a creat-o. El este decis să o rezolve, să pună România pe calea corectă. 

Dacă Ilie Bolojan pleacă România va fi într-o situație foarte proastă. Știu să îmi zică un nume de premier acei lideri PSD? Cine ar veni în locul lui? Să își asume tot ce își asume domnul Bolojan acum? Sunt decizii nepopulare. 

Va fi o criză politică majoră. Eu spun că nu trebuie să plece acasă. Avem nevoie de mai mult timp. Guvernul are nevoie de mai mult timp pentru a echilibra situația fiscal-bugetară. Și apoi…pe vreme bună se găsesc mulți marinari. Pe vreme proastă mai puțin. Eu am tot respectul pentru Bolojan pentru că și-a asumat această sarcină ingrată”, a explicat ministrul.

Ce i-a transmis Moșteanu lui Grindeanu

Moșteanu i-a transmis liderului PSD, Sorin Grindeanu, ca până în 2027, când PSD va da următorul premier, să facă ordine în partid.

„Îl așteptăm pe domnul Grindeanu să guverneze în aprilie 2027. Mi-aș dori să își facă alegerile la partid. Sunt într-o campanie continuă și în fiecare săptămână e câte o problemă, ba că n-am vorbit frumos de Iliescu, acum cu hidrocentralele, săptămâna trecută cu plafonarea. În fiecare săptămână dacă nu se întâmpla asta gata plecăm”, a mai spus ministrul Apărării.

