Ionuț Moșteanu: Dacă vineri nu duc nicăieri discuțiile cu PNL, UDMR și minoritățile, USR merge înainte în Parlament / E dreptul PNL să propună un premier care poate să țină în mână un guvern de coaliție (VIDEO)

Deputatul Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt și vicepreședinte al USR, a declarat că partidul este gata să ceară încrederea Parlamentului pentru un cabinet monocolor dacă discuțiile de vineri cu PNL, UDMR și grupul minorităților naționale „nu duc nicăieri”.

„Admitem că e dreptul PNL, fiind cel mai mare partid din coaliție, să propună un premier competent, care poate să țină în mână un guvern de coaliție”, a mai spus liderul deputaților USR, joi seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

„De o lună și jumătate noi spunem, vrem să reparăm coaliția, propuneți un premier. Admitem că e dreptul PNL, fiind cel mai mare partid din coaliție, să propună un premier competent, care poate să țină în mână un guvern de coaliție, propuneți un premier. Au zis, `nu, Cîțu`. Eh, am ajuns în care noi am spus, dacă îl țineți agățat la Palatul Victoria, îl dăm jos, l-am dat jos pentru că altfel nu pleca. Am zis haideți să venim la consultări, nici PSD n-a venit cu propunere de premier, nici PNL. Noi, USR, ne-am asumat această responsabilitate, am venit cu propunere de premier. Premierul desemnat este Dacian Cioloș – desemnat de către Președinte, care Președinte este partenerul PNL”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Purtătorul de cuvânt al USR spune că încă nu s-a ajuns la faza negocierilor și susține că liberalii sunt „cei care temporizează” discuțiile.

„Nu suntem în negocieri. Noi ne putem întâlni și de trei ori pe zi și sta până noaptea. Cei care temporizează sunt cei de la PNL, au zis `nu ne vedem marți, ne vedem miercuri, că marți avem ședință`, după aceea au zis `nu ne vedem joi, ne vedem vineri că mai trebuie o ședință`. Ok, mai stăm și până mâine, dar pentru că timpul trece și, așa cum spuneți, trebuie să avem un Guvern, am pus și noi duminică seară ședință de Comitet Politic. Dacă mâine nu duc nicăieri discuțiile cu PNL, UDMR și minoritățile, mergem înainte în Parlament”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

În aceeași emisiune, Dan Vîlceanu, secretarul general al PNL, a sugerat că a declarat că liberalii sunt gata să discute cu USR despre un mecanism de guvernare în jurul unui premier liberal dacă Dacian Cioloș își depune mandatul de premier desemnat.