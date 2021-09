Klaus Iohannis l-a convocat pe Florin Cîțu la Cotroceni pentru discuții pe tema crizei guvernamentale (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis l-a convocat pe premierul Florin Cîțu la Palatul Cotroceni. Ședința e programată să aibă loc luni, de la ora 12.30. Cei doi vor discuta despre criza guvernamentală.

A doua criză guvernamentală. Cum s-a ajuns aici

Dacă prima criză guvernamentală a izbucnit după ce premierul Florin Cîțu l-a demis pe Vlad Voiculescu (USR PLUS) din funcția de ministru al Sănătății, a doua a fost declanșată de o decizie identică a lui Cîțu ce a vizat un alt ministru USR PLUS – Stelian Ion, de la Justiție. Interimatul a fost preluat de Lucian Bode, liberalul care e și ministru de Interne.

Florin Cîțu i-a reproșat lui Stelian Ion întârzierea unor reforme în Justiție și faptul că a blocat „dezvoltarea României”, adică avizarea Ordonanței privind programul ”Anghel Salighy” (PNDL 3). În replică, Ion a spus că Ordonanța nu a ajuns la Minister în original, deci nu avea cum să-i dea un aviz, fie el pozitiv sau negativ, iar că acea copie pe care a consultat-o era „un dezastru”. Stelian Ion a mai spus că PNDL 3 e „o hoție de proporții” și „o invitație la furt din banul public”.

Ion a mai afirmat că i s-a transmis pe diverse canale că nu el este dorit să pornească procedura de ocupare a posturilor de conducere vacante din Parchete, concurs pe care îl demarase, deoarece nu este considerat „un om de casă”.

Demiterea celor doi minișri și aprobarea, în cele din urmă, a PNDL 3 a determinat USR PLUS să-i retragă sprijinul premierului Florin Cîțu. Partidul, împreună cu AUR, a și depus o moțiune de cenzură. Calendarul moțiunii nu a fost adoptat, în ciuda întrunirii de două ori a Birourilor permanente, deoarece nu s-a întrunit cvorumul. Au lipsit fix liderii PNL și PSD, fapt ce i-a determinat pe cei de la USR PLUS să remarce că „pare că USL revine în forță”. O nouă reuniune a Birourilor are loc luni, de la ora 12.00.

Sâmbătă, în dispută a intervenit și președintele Iohannis, cu o ieșire extrem de dură la adresa USR PLUS. Acesta a acuzat partidul că „s-a discreditat iremediabil în fața românilor” prin colaborarea cu AUR pentru depunerea moțiunii de cenzură și i-a cerut „să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile, să își respecte electoratul și să se întoarcă la masa dialogului”.

În paralel, liderii social-democrați, în frunte cu Marcel Ciolacu, au făcut în ultima perioadă mai multe declarații contradictorii despre susținerea pe care o acordă sau nu moțiunii depuse de USR PLUS și AUR.