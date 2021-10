Ionuț Moșteanu: USR nu va vota guvernul minoritar Ciucă și susține refacerea coaliției cu PNL și UDMR. Dacă acest cabinet va trece, va trece cu voturile PSD (VIDEO)

USR nu va vota guvernul minoritar Nicolae Ciucă și dorește refacerea coaliției de guvernare cu PNL și UDMR, a declarat deputatul Ionuț Moșteanu, purtătorul cuvânt al partidului condus de Dacian Cioloș.

„USR nu va vota acest guvern minoritar, așa cum am spus-o în repetate rânduri. USR susține refacerea coaliției de guvernare PNL-USR-UDMR, la fel, așa cum am spus-o în repetate rânduri, însă PNL, prin decizia de a merge înainte, prin decizia din zilele trecute de a nu flexibiliza mandatul premierului desemnat Ciucă și a merge înainte cu acest guvern minoritar, menține această criză politică. Această criză politică va continua. Am văzut declarații contradictorii mai devreme. Pe de o parte, președintele PNL, domnul Cîțu, spunea că acest guvern o să treacă. Pe de altă parte, premierul desemnat, domnul Ciucă, spunea de lângă el că acest guvern nu va trece. Unul dintre ei are informații greșite. Dacă acest guvern va trece, va trece cu voturile PSD și vom avea o guvernare PNL-UDMR-PSD. Vom vedea ce se va întâmpla în Parlament în zilele următoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al USR.

Ionuț Moșteanu spune că guvernul Ciucă nu va fi votat nici măcar de toți parlamentarii PNL.

„Acesta e un guvern pe care nici măcar toți parlamentarii PNL îl vor vota, pentru că am luat act de declarațiile domnului Ludovic Orban și a unor apropiați ai dânsului, care vedem în zilele astea că își dau în fiecare zi demisia din grupul parlamentar PNL, câte unu-doi în fiecare zi, și au spus că nu vor vota acest guvern. Dacă acest guvern va trece, va trece cu voturile PSD. Repet, USR nu va vota acest guvern, USR susține refacerea coaliției de guvernare”, a adăugat el.

Întrebat dacă USR ar lua în considerare o eventuală propunere a liberalilor de a susține guvernul minoritar PNL-UDMR și de a reface coaliția abia peste câteva luni, Ionuț Moșteanu a afirmat: „Dacă aveau vreun plan de refacere a coaliției, își flexibilizau mandatul, așa cum am propus, și ne așezam la masă alături de UDMR – PNL, UDMR și USR – pentru un calendar sau pentru o propunere de refacere a coaliției. Lucrurile astea se negociază împreună. Discutăm scenarii ipotetice. În momentul acesta, avem o decizie clară a PNL, la o săptămână și ceva, la opt zile după ce a fost nominalizat ca premier desemnat domnul Ciucă, decizia lor este să meargă înainte cu acest guvern fără o susținere clară parlamentară. Opțiunea USR este să nu voteze acest guvern. Singura variantă în care poate trece acest guvern este să fie votat de PSD-ul lui Marcel Ciolacu”.