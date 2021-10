Nicolae Ciucă: Așa cum arată situația, guvernul nu are șanse să treacă, dar parlamentarii mai au timp de reflecție / Nu s-a pus problema unui guvern cu miniștri de la PSD (VIDEO)

Nicolae Ciucă, candidatul la funcția de prim-ministru, a declarat că guvernul PNL-UDMR nu are șanse să treacă de votul din Parlament, „ținând cont de situația în care ne găsim astăzi”, dar a subliniat că încă mai „există timp de reflecție pentru fiecare dintre parlamentari”. Totodată, premierul desemnat a reiterat că nu s-a pus problema formării unui cabinet care să cuprindă și miniștri de la PSD.

În ședința de vineri, Biroul Executiv al PNL a aprobat lista de miniștri și programul de guvernare, urmând ca acestea să fie validate în Biroul Politic al partidului. Ele vor fi depuse la Parlament până la finalul zilei de sâmbătă.

Nicolae Ciucă: Nu îmi depun mandatul de premier desemnat

„Sigur, așa cum arată situația și cifrele, matematic, guvernul nu are șanse să treacă. Pe parcursul negocierilor s-a putut constata destul de multă inflexibilitate în negociere și am realizat că probabil nu se va ajunge la un acord politic astfel încât să putem determina o majoritate care să aprobe guvernul în Parlament. Totuși, ținând cont de situația în care ne găsim astăzi, una deosebit de complicată, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în Parlament pentru că de astăzi până miercuri mai este timp, există timp de reflecție pentru fiecare dintre parlamentari. Cred că pot să se gândească fiecare dintre ei la ceea ce spunem electoratului din circumscripțiile unde am fost aleși”, a declarat candidatul la funcția de premier, vineri, după BEX-ul PNL.

Nicolae Ciucă spune că, prin votarea guvernului propus, partidele parlamentare ar putea câștiga timpul necesar pentru a găsi liniile comune.

„În același timp, nu am o experiență politică, dar pot să îmi dau seama că, neajungându-se la un acord politic, prin votarea acestui guvern se poate câștiga timp astfel încât partidele politice să poată să discute și să găsească liniile de comunalitate pentru compatibilizarea proiectelor politice comune. În afara acestei situații de criză în care ne aflăm astăzi, și sanitară, și cea generată de creșterea prețurilor la energie și la gaze, creșterea prețurilor la alimente, este și această criză politică, ce trebuie rezolvată de către politicieni. Prin votarea acestui guvern, au posibilitatea să se așeze cu toții și să găsească un numitor comun. Mai mult decât atât, discutăm despre PNRR, el a fost aprobat și de către EcoFin, urmează ca foarte curând să fie nevoie să îl punem în practică și să gestionăm aceste fonduri. Pentru aceasta, avem nevoie de un Guvern cu drepturi depline ca să poată să inițieze toate demersurile, atât propunerile legislative, cât și nevoia unei majorități în Parlament ca acele legi să poată să fie aprobate”, a adăugat premierul desemnat.

Întrebat dacă s-ar fi simțit confortabil să fie premier într-un guvern care include și miniștri de la PSD, Nicolae Ciucă a afirmat: „În acest moment, nu s-a pus problema pentru un astfel de construct. Am pregătit toate discuțiile și am negociat pe marginea mandatului. Aici nu ține de mine, ca persoană, sau de cineva anume, sunt decizii politice care trebuie asumate la nivelul conducerii partidului, la nivelul conducerii partidelor pentru că negăsim în această situație tocmai că aceste linii de negociere nu au fost acceptate”.