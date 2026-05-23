Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară

Răzvan Adrian
23 mai 2026, 15:26
Ambrozie-Irineu Darău Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Irineu Darău: Apărarea, legată direct de economia românească
  2. Producție locală, fabrici modernizate și locuri de muncă
  3. România vrea să devină hub tehnologic

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, susține că semnarea contractului de finanțare SAFE cu Comisia Europeană poate aduce o schimbare majoră pentru economia românească. Programul SAFE ar urma să direcționeze peste 16 miliarde de euro către proiecte strategice, cu obiectivul ca mai mult de jumătate din cheltuieli să genereze producție, locuri de muncă și transfer tehnologic în România.

Irineu Darău: Apărarea, legată direct de economia românească

Irineu Darău a transmis că securitatea națională nu mai trebuie privită doar ca o zonă de achiziții militare din afara țării, ci și ca o șansă de dezvoltare pentru industria locală. Ministrul spune că, prin contractul SAFE, România poate trece de la simplul rol de cumpărător la cel de producător integrat în lanțurile europene de apărare.

„Trăim vremuri în care securitatea națională este prioritatea zero, iar întărirea apărării nu mai înseamnă doar achiziții militare străine, ci o investiție directă și masivă în economia românească”, a declarat Irineu Darău pe Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, proiectele strategice finanțate prin program sunt evaluate la peste 16 miliarde de euro, iar miza este ca o parte importantă din bani să rămână în țară.

Producție locală, fabrici modernizate și locuri de muncă

Ministrul Economiei afirmă că obiectivul Guvernului este ca peste 50% din cheltuieli să fie localizate în România. Asta ar însemna comenzi pentru industria națională, fabrici modernizate și parteneriate prin care anumite echipamente, muniții sau componente standard NATO să fie produse local.

„Am impus și negociat ca majoritatea acestor bani să producă valoare aici, acasă. Obiectivul nostru este o localizare de peste 50% a cheltuielilor”, a transmis Irineu Darău.

Oficialul susține că programul poate duce la redeschiderea sau modernizarea unor linii de producție, cu efecte directe asupra pieței muncii. În jurul acestor investiții ar urma să fie implicate și IMM-uri românești, integrate în lanțurile de aprovizionare ale industriei de apărare.

România vrea să devină hub tehnologic

Pe lângă producția militară clasică, Darău vorbește și despre un salt tehnologic. România ar putea participa la integrarea și testarea sistemelor de drone, la dezvoltarea de echipamente optoelectronice și la proiecte care aduc tehnologie de ultimă generație în țară.

„De la integrarea și testarea sistemelor de drone, la dezvoltarea de echipamente optoelectronice, România devine un hub tehnologic, nu doar un simplu client”, a afirmat ministrul.

