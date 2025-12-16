B1 Inregistrari!
Politică » Kelemen Hunor: „Am făcut câţiva paşi mici în direcţia bună, dar nu am făcut încă reforme". Când va scădea inflația

Traian Avarvarei
16 dec. 2025, 08:13
Cuprins
  1. Kelemen Hunor: Nu am făcut încă reforme
  2. Ce a spus Kelemen Hunor despre inflație

Kelemen Hunor, președintele UDMR și unul dintre liderii coaliției de guvernare, a declarat că inflația va începe să scadă din ianuarie-februarie 2026. Totuși, „trebuie să gestionăm foarte responsabil bugetul”. Kelemen a mai spus că vom reuși să ne încadrăm anul acesta în ținta de deficit bugetar, deși admite că „nu am făcut încă reforme”.

Kelemen Hunor: Nu am făcut încă reforme

Liderul UDMR a afirmat că vom încheia anul acesta cu 8,4% deficit bugetar, țintă stabilită cu Comisia Europeană, iar anul viitor „putem să mergem undeva spre 6,5 – 6,6” deficit.

„Din punctul meu de vedere, am făcut câţiva paşi mici în direcţia bună, de a echilibra bugetul, de a reduce deficitul bugetar. Dar nu am făcut încă reforme. Singurele încercări de reforme sunt în zona de pensii speciale la magistraţi. Să vedem ce spune Curtea Constituţională pe 28 decembrie”, a declarat Kelemen Hunor, la Digi24.

Ce a spus Kelemen Hunor despre inflație

Acesta a identificat drept problemă pe anul viitor faptul că „trebuie să plătim dobânzile la acele împrumuturi care au fost luate pe termen scurt şi cu dobândă mare în 2023 şi mai ales în 2024. Asta înseamnă în jur de 12 miliarde de euro. Cam 3% sau aproape 3% din acest deficit se află acolo”. Pe de altă parte, acest deficit se va echilibra cu fondurile europene din PNRR, dacă vom reuși să le absorbim.

„Într-adevăr, e o perioadă foarte grea pentru fiecare om. Asta nu trebuie să negăm, fiindcă inflaţia a fost relativ mare şi a rămas relativ mare până în decembrie. Eu cred că, totuşi, din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflaţiei şi trebuie să gestionăm foarte responsabil bugetul”, a mai afirmat Kelemen Hunor, la Digi24.

