PNL a „reievaluat” AUR și pe diferite voci, momentan răzlețe, face referire la o nouă formulă de , cu partidul lui George Simion, constituită în jurul lui Ilie Bolojan. Semnele sunt acolo, chiar dacă sunt scenariul este respins oficial.

De altfel, mai mulți analiști vorbesc despre o altă majoritate, alternativă la , formată din AUR, PNL și USR. Rămâne de văzut cum se va poziționa UDMR, într-o astfel de formulă, dat fiind că declarativ Kelemen Hunor a respins o apropiere de partidul suveranist. Să nu uităm, însă, că formațiunea maghiară este un fel de cameleon politic, care își schimbă culoarea în funcție la guvernare.

Într-o astfel de situație, va avea un cuvânt important de spus și Viktor Orban. Or, premierul pro-rus de la Budapesta și-a exprimat susținerea, la alegerile trecute, pentru . A revenit, ulterior, după ce i s-a atras atenția că altul este trendul alegătorilor de la București, iar o astfel de poziționare ar putea dăuna UDMR.

Senator PNL nu exclude o nouă majoritate

Șeful senatorilor peneliști, Daniel Fenechiu, susține că AUR nu poate fi ignorat, ca posibil partener de guvernare, în actualul context politic. Senatorul, care a activat într-o formațiune populistă, Partidul Poporului al lui Dan Diaconescu, precursor al AUR, spune că aceasta este opinia lui, care nu implică și PNL. Declarațiile sale vin în contextul referendumului inițiat de PSD cu privire la menținerea în coaliție.

„Eu nu pot să implic PNL, dar dacă vreți părerea mea, eu cred că într-o situație de criză profundă, cum este în momentul de față nu doar în România, prioritatea guvernamentală este stabilitatea. Or din punctul ăsta de vedere, mă interesează extrem de puțin catalogările care se fac. Dacă AUR vrea să susțină un Guvern, domnule, nu o să-l împiedice nimeni niciodată, hai să ne înțelegem, nu putem fi ipocriți”, a spus Febechiu.

Întrebat dacă partidul său ar accepta o înțelegere cu AUR, pentru a rămâne la guvernare, într-o formulă minoritară, Fenechiu nu a neagat. Bineînțeles, o peneliștii vor accepta așa ceva doar în interesul statului și a Românie, mai puțin a românilor care își doresc o guvernare pro-europeană.

„Nu poți să ignori AUR-ul. Poți să spui OK, avem diferențe majore de abordare, de principii, de valori, nu ne dorim să facem un Guvern cu ei, ne dorim ca această coaliție proeuropeană să continue, dar… dar… și aici există un mare dar, în situația în care se întâmplă o serie de lucruri care acum două luni, cinci luni, zece luni, păreau greu predictibile, trebuie să ai în vedere orice soluție”, a mai spus senatorul.

Ciucu lua în considerare o alianță cu AUR în Consiliul General

Daniel Fenechiu nu este singurul politician PNL care a „reievaluat” AUR. În urmă cu câteva săptămâni, într-un interviu la B1 TV, Ciprian Ciucu lua în calcul, foarte serios, o majoritate PNL – AUR – USR în Consiliul General. Se întâmpla pe vremea când era în conflict cu Daniel Băluță, președintele PSD București. Ulterior, a detaliat subiectul în emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

„Şi acum ai o dilemă morală. Dai drumul la discuţii cu AUR şi îl validezi şi încerci să ai totuşi măcar anumite proiecte votate sau îl ostilizezi şi îţi rişti un mandat sau nu validezi niciun fel AUR-ul, nu stai de vorbă cu el şi îţi va pica tot. Din punctul meu de vedere şi aici e o dilemă morală pe care o am, oamenii ăştia merită o discuţie. Până la urmă sunt aleşi către bucureşteni, sunt consilieri generali legitimi şi nu ştiu cum o să rezolv această dilemă morală, dar măcar o discuţie cu AUR trebuie să deschid”, spunea primarul general

Totodată adăuga, la vremea respectivă că nu și-ar permite luxul să refuze o alianță cu partidul lui George Simion. Aceasta cu toate că, în alegerile pentru Primăria Generală și-a construit campania pe necesitatea votului util împotriva candidatului suveranist.

„În alt context poate aş refuza, dar nu-mi permit, nu am luxul să refuz. Sau să jignesc AUR sau să îmi alienez Consiliul General. (…) Mă bazez şi pe faptul că de fapt duşmanul de moarte al AUR este PSD”, a mai declarat primarul general.

Ilie Bolojan, subtil și nu prea pe tema colaborării PNL-AUR

, președintele PNL, a ocolit un răspuns clar pe subiectul unei alianțe cu AUR, în vederea susținerii guvernării. Într-un interviu acordat Euronews, el a fost întrebat dacă s-a opus unei rezoluții, cerută în forurile de conducere ale partidului, prin care să fie exclusă o colaborare cu AUR. Deși a spus „Nu”, declarațiile sale a reieșit contrariul, că a lăsat refuzat o astfel de clarificare, lăsând o portiță deschisă unei viitoare alianțe.

„Nu (nu s-a opus rezoluției – n. red.). Am făcut o propunere de rezoluție. La această propunere de rezoluție s-au făcut tot felul de propuneri pentru a se mai face adăugiri și mi s-a părut normal să spun: «atâta trebuie să spunem, cât trebuie să spunem»”, a spus șeful peneliștilor.

Biroul Politic Național al PNL a adoptat luni o rezoluție prin care reafirmă angajamentul pentru stabilitatea guvernamentală, în contextul economic și politic dificil prin care trece România. Mai mulți membri ai conducerii partidului au cerut ca în rezoluție să fie inclus un paragraf prin care partidul să-și asume că nu va colabora cu AUR. O astfel de prevedere nu a fost acceptată de premierul Bolojan.

Semnele au apărut și la votul pe buget

O apropiere între PNL și AUR s-a văzut și la discuțiile pe legea bugetului din comisiile parlamentare. AUR s-a aliat cu PNL și USR, respingând de două ori pachetul de solidaritate propus de PSD. La vremea respectivă, explicațiile lui George Simion au fost că n-a vrut să-i transforme pe români în „cerșetori”.

„Amendamentele noastre, peste 1.300, la bugetul național, trebuie dezbătute și asigurăm persoanele cu dizabilități, mamele, pensionarii de toate categoriile că vor obține cel puțin un sprijin din partea statului, și asta va fi cu votul AUR în plen. Însă nu ne cereți să fim complice cu PSD-ul la transformarea românilor în cerșetori.”, spunea Simion, raliindu-se poziției echipei PNL-USR.

E drept că, ulterior, după ce bugetul a trecut la vot, AUR a atacat legea la Curtea Constituțională. Însă acesta pare a fi mai mult un joc de imagine, pentru a nu da impresia că partidul și-a trădat alegătorii.

Oficial AUR respinge informațiile cu privire la o înțelegere cu PNL. Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, spune că partidul nu negociază nici cu PSD, nici cu PNL pentru guvernare sau susținerea unui guvern Bolojan în cazul ieșirii social-democraților din coaliție.

„Nu avem nicio discuție legată de guvernare sau susținere parlamentară a unui guvern nici cu PNL, nici cu PSD. Nu există nicio discuție, nici George Simion nu a vorbit cu Ilie Bolojan, nici eu nu am discutat cu vreun reprezentant al PNL pe această temă”, a declarat Petrișor Peiu pentru G4Media.ro.

Analiștii nu exclud un acord PNL – AUR – USR

În ultimele zile, speculațiile cu privire la o nouă formulă de guvernare, în jurul lui Ilie Bolojan, cu PNL – AUR și USR au luat amploare. Mai mulți analiști politici sunt de părere că un astfel de scenariu este destul de realist. Analistul politic Alexandru Coita este de părere că Ilie Bolojan a dat deja semnalul unei alternative la PSD. Premierul nu mai încearcă să mențină actuala coaliție, ci se gândește la o alternativă.

„Ilie Bolojan nu testează ipoteze și nu tatonează terenul. Vrea să construiască o majoritate cu AUR. Punct. Faptul că nu a acceptat excluderea AUR din orice negociere viitoare, inclusiv în interiorul BPN al PNL, este expresia unei direcții politice asumate, prin care își deschide deliberat o ieșire din actuala coaliție și, în același timp, își pregătește o alternativă de guvernare funcțională”, a spus analistul.

Potrivit analizei sale, o astfel de formulă îl va exlude pe George Simion, erodat după acțiunile din ultima perioadă. O construcție nouă se va realiza în jurul unui partid AUR avându-l în prim-plan pe Petrișor Peiu sau chiar pe Dan Dungaciu. Sunt două personaje politice cu care peneliștii au mai avut de-a face în trecut și cu care pot ajunge la un acord,

„Dacă această construcție se leagă — într-o formulă recalibrată, cu un AUR decuplat de George Simion și împins către o variantă mai disciplinată și mai prezentabilă, eventual în jurul unei figuri de tip Dungaciu/Peiu or similar — atunci nu mai vorbim despre supraviețuire politică sau despre gestionarea unei crize punctuale, ci despre un proiect de guvernare cu ambiție de durată, cu ochii pe 2028 și dincolo, în care Bolojan nu mai apare ca un premier de tranziție, ci ca arhitectul unui nou echilibru politic. Un calcul îndrăzneț, cu un risc pe măsură”, a scris Alexandru Coita pe Substack.

Guvern Bolojan susținut în Parlament de AUR

Deși oficial politicienii PNL și AUR resping o eventuală înțelegere, aceasta este foarte posibilă. N-ar fi prima când peneliștii ar guverna având o susținere discretă, a unui așa-zis adversar politic, în Parlament. S-a mai întâmplat și în 2005, când partidul, la acea vreme condus de Călin Popescu Tăriceanu a scos din guvern PD-ul lui Traian Băsescu.

La vremea respectivă, guvernul minoritar, condus de Tăriceanu, din care făcea parte și Ilie Bolojan, ca secretar general al Guvernului (2007 – 2008), a fost susținut discret, din Parlament de social-democrați.

Posibil, PNL caută o apropiere de MAGA

O alianță între PNL și AUR – poate fără George Simion – este posibil să fi fost impulsionată de la Washington, de reprezentanții MAGA, gruparea lui Donald Trump. Faptul că Simion are o relație bună cu reprezentanții grupării este de notorietate. Pe de altă parte, în ultimele luni, nu putem să nu remarcăm că mai mulți peneliști au bătut drumurile către Statele Unite și s-au fotografiat cu membrii mișcării trumpiste.

De câtva timp, vicepreședintele Cătălin Predoiu pare că petrece mai mult timp în Washington DC decât la București. El s-a întâlnit, în timpul deplasărilor sale, cu Pamela Bondi, Procurorul General al Statelor Unite, cu Kristi Noem, fost secretar pentru Securitate Internă, sau cu Kash Pattel, șeful FBI. Dincolo de pozițiile oficiale, cei trei au fost numiți de Donald Trump și sunt considerați colaboratori apropiați ai acestuia (între timp Noem a fost demisă – n. red.).

De asemenea, șeful Senatului, Mircea Abrudean s-a aflat într-o deplasare în America, unde a discutat cu Mike Johnson, președinte al Camerei Reprezentanților a SUA, de asemenea, un apropiat al lui Trump.