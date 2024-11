Kelemen Hunor, despre prezidențiale: Îl văd Ciolacu în turul doi fără nicio problemă. Elena Lasconi poate să fie o surpriză

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că era evident că Marcel Ciolacu (PSD) . Ciolacu sigur va ajunge în turul al doilea, unde o surpriză ar putea-o produce șefa USR, Elena Lasconi, mai crede Kelemen.

Kelemen Hunor, despre candidații la prezidențiale Ciolacu și Lasconi

„Eu sunt convins că această intenţie (a lui Marcel Ciolacu, n.r.) va fi confirmată la Congresul PSD. Nu e o surpriză, cel puţin pentru mine, fiindcă era logic ca preşedintele PSD să fie şi candidatul partidului la alegerile prezidenţiale. Din punct de vedere politic, aproape e singura posibilitate ca în această competiţie să intre preşedintele partidului, prim-ministrul, şi de aceea nu cred că cineva a fost foarte surprins de această intenţie (…).

Merg doar pe matematică după ce văd în acest moment şi nu intru în alte speculaţii: Ciolacu intră în turul doi categoric şi doamna Lasconi este persoana care va putea să fie o surpriză în 2024 într-un tur doi. Cel puţin aşa văd eu. Deci ea are un potenţial şi are şi resursele umane necesare, resursele interioare, pentru a veni pe locul doi. Cam asta văd eu în acest moment şi după aceea, sigur, vom mai vedea”, a declarat Kelemen Hunor, pentru

Acesta a mai precizat că și în PNL „toată lumea lumea , fiindcă nu umpli toată ţara cu panouri, de trei luni de zile, fără să candidezi”.

Kelemen Hunor: Geoană are şi un handicap politic – nu are partid

Liderul UDMR a mai afirmat că e așteptat și anunțul lui Mircea Geoană, dar problema acestuia e că nu are partid care să-i susțină campania în teritoriu: „Toată lumea aşteaptă anunţul domnului Geoană, e un fel de Godot domnul Geoană, toată lumea aşteaptă să vină şi să facă un anunţ. Încă n-a venit, să vedem dacă va veni. Nu ştiu, nu-mi dau seama fiindcă el nu are un partid şi el a mai fost candidat la prezidenţiale. Deci din acest punct de vedere sigur că are şi o experienţă deja, că a fost candidat, că a fost lider politic, preşedinte de partid, preşedinte al Senatului, dar are şi un handicap politic: nu are partid. Eu cred că , dar eu îl văd Ciolacu în turul doi fără nicio problemă”.

Cât despre candidatul UDMR la prezidențiale, a mai afirmat Kelemen Hunor, acesta va fi nominalizat pe 6 septembrie.