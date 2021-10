Lorant Antal (UDMR): Pentru noi, refacerea coaliției este soluția cea mai bună. Noi am fost acea formațiune care insistat pentru echilibru

Senatorul UDMR Lorant Antal a pledat pentru refacerea coaliției și spune că părțile implicate trebuie să găsească soluția optimă pentru a fi depășită criza. „Este clar și cred că putem să fim de acord aici că noi am fost acea formațiune politică care am insistat pentru echilibru”, a adăugat parlamentarul, joi seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Pentru UDMR, refacerea coaliției este soluția cea mai bună, spune Lorant Antal

Întrebat ce ar trebui să se întâmple pentru refacerea coaliției, senatorul UDMR a afirmat: „Este extrem de important și am prins o parte din discuțiile dumneavoastră din platou, chiar nu aș vrea să le repet, nu aș dori să merg înapoi în timp să repet istoria recentă, ceea ce s-a întâmplat legat de moțiune, cine pe cine a votat sau nu a votat sau cine cu cine s-a certat, dar aș reflecta la declarațiile domnului președinte Kelemen Hunor. A spus foarte clar că este o lipsă de încredere. Fără încredere, o coaliție, indiferent că o numim de centru-dreapta sau o coaliție politică de moment, nu se poate face. Este normal până la urmă, dacă îmi permiteți să vă împărtășesc părerea mea, să existe totuși această situație și este normal să se discute mai mult la rezolvarea acestei probleme din interior și să se recapete o încredere între părți. Totuși, nu s-a ajuns în această situație pentru că cineva din extern a venit cu pușca și a zis, `domnule, rupeți-vă coaliție`, adică totuși au fost niște declarații extrem de agresive din partea partenerilor noștri din coaliție”.

„Este clar și cred că putem să fim de acord aici că noi am fost acea formațiune politică care am insistat pentru echilibru. Domnul președintel Kelemen Hunor, chiar înainte de moțiune, a încercat să împace părțile. Noi am declarat și după moțiune foarte clar că, pentru noi, refacerea acestei coaliții este soluția cea mai viabilă, cea mai bună. Rămâne la latitudinea noastră, a tuturor, să găsim acea soluție prin care putem să trecem criza, că suntem într-o criză”, a mai spus Lorant Antal.

UDMR, a continuat el, nu se implică în viața celorlalte partide politice.

„Vreau să subliniez un aspect extrem de important din punctul nostru de vedere, ca UDMR. Noi avem niște obiceiuri, niște cutume extrem de clare de când suntem noi în viața politică în România. Noi nu ne băgăm în viața celorlalte partide”, susține Lorant Antal.