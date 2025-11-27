Ludovic Orban anunță că îl susține pe Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei (VIDEO)

Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, a anunțat astăzi că formațiunea pe care o conduce merge cu Cirpian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Anunțul lui Ludovic Orban

„Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Municipiului București. Decizia noastră se bazează pe evaluări obiective, Ciprian Ciucu fiind candidatul de centru-dreapta cu cele mai mari șanse de a câștiga alegerile de săptămâna viitoare și de a opri PSD să preia din nou controlul asupra Bucureștiului.

Am rămas consecvenți, sprijinim mereu soluția de centru-dreapta cu cel mai mare potențial de a câștiga în fața PSD și a satelitului său, AUR. Bucureștiul are nevoie de continuitate în reformă, iar Ciprian Ciucu beneficiază în prezent de cel mai solid nivel de încredere din partea electoratului pro-reformă.”, a declarat Ludovic Orban. Ludovic Orban spune că Ciprian Ciucu e un om care i-a plăcut tot timpul. Un liberal care nu a făcut compromisuri cu PSD și un primar care a dovedit că știe să facă administrație.

„Este un om care mi-a plăcut foarte mult, din prima și cu care am colaborat foarte bine încă din 1997. Am decis să îl susținem pentru că, în primul rând este liberal, ca și noi, ca și mine. Este un liberal devotat, care nu a făcut niciun compromis cu PSD. Este un manager foarte bun, este un om care se pricepe administrație, care știe să lucreze în administrația publică. A făcut performanță la Sectorul 6 și asta este dovedit de scorul pe care l-a obținut la alegerile trecute, 73% dintre cei din Sectorul 6 l-au votat. Este singurul candidat de dreapta care poate câștiga Primăria Capitalei și care poate salva Capitala și care poate împiedica capturarea Capitalei de caracatița PSD. „, a declarat liderul partidului Forța Dreptei.

„Mă onorează susținerea partidului Forța Dreptei. Îi mulțumesc lui Ludovic Orban pentru susținere. Este timpul ca forțele de centru-dreapta să se coaguleze pentru că este vorba despre viitorul Bucureștiului și al României. S-a deschis un dialog și calea unei colaborări de lungă durată pentru București.”, a afirmat, la rândul său, Ciprian Ciucu.

Ludovic Orban a recunoscut că a discutat și cu premierul Ilie Bolojan despre această susținere, dar nu acceptul liderului PNL a fost crucial în această decizie de susținere. De asemenea, Ludovic Orban a afirmat că este în discuții pentru o alipire de Partidul Național Liberal, dar acum alte chestiuni sunt prioritare.

Orban, trădat de Nicușor Dan

Ludovic Orban a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial la doar o lună și jumătate după numire. Acesta a fost un actor important în cariera politică a lui Nicușor Dan. L-a susținut decisiv în 2020, în calitate de președinte PNL, când a optat pentru sprijinirea lui Nicușor Dan ca independent la Primăria Capitalei.

Nicușor Dan l-a dat însă afară după ce, într-un interviu televizat, i-a îndemnat pe useriști să nu mai abuzeze de numele președintelui și să nu-și mai lege activitatea de acesta.