Ludovic Orban susține că nu are un răspuns referitor la motivul real care a stat la baza demiterii sale din funcția de . El crede că toate ieșirile publice pe care le-a avut au fost în acord cu linia politică a Administrației Nicușor Dan.

Ce crede Ludovic Orban despre demiterea sa

Fostul consilier prezidențial spune că nu are un răspuns legat de motivul real care a dus la demiterea sa de la Consideră că nici măcar declarațiile sale la adresa USR nu au fost atât de grave încât să-l determine pe șeful statului să renunțe la serviciile sale. Într-un interviu televizat, Ludovic Orban i-a îndemnat pe useriști să nu mai abuzeze de numele președintelui și să nu-și mai lege activitatea de acesta.

Într-o intervenție la B1TV, fostul consilier a ținut să precizeze că toate ieșirile și declarațiile sale publice au fost convenite anterior cu șeful statului. El susține că a avut acceptul lui Nicușor Dan pentru toate declarațiile și afirmațiile pe care le-a făcut.

„Eu am comunicat permanent cu președintele Nicușor Dan. Acțiunea mea ca și consilier prezidențial, aparițiile publice pe care le-am avut au fost făcute la înțelegere cu președintele României și pe niște linii de comunicare pe care le-am convenit de comun acord. (…) Puteți să urmăriți toate declarațiile mele de-a lungul acestei scurte perioade în care a fost ca și consilier. Inclusiv faptul că am fost prezent în media este tot rezultatul înțelegerii pe care am avut-o cu președintele României. Aici al aș vrea să se înțeleagă foarte limpede. Am fost demis pentru că nu mi-am făcut treaba, nu pentru că nu am încercat să fiu util. Eu am fost invitat să fac parte din această echipă, nu am cerut eu”, a afirmat Orban.

Ce spune despre relația cu USR

Întrebat despre motivul demiterii sale, Ludovic Orban a declarat că nu are un răspuns pentru această întrebare. El a spus că are o relație de dialog constant cu USR pe care a menținut-o. În acest sens, a dat exemplu relația pe care o are cu șeful , Dominic Fritz, și cu miniștrii numiți de partid.

„Nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare (de ce a fost demis de la Cotroceni). Motivul real e greu de intuit. Motivul aparent este… Nici măcar nu i-am supărat pe useriști. Eu am avut o relație cu USR-ul deși USR nu a fost întotdeauna foarte prietenos față de mine”, a declarat Orban.

El nu crede că declarațiile pe care le-a făcut la adresa celor din USR ar fi fost motivul pentru care a fost demis. Mai mult, se apără și spune că recomandarea sa pentru USR a avut drept scop apărarea imaginii lui Nicușor Dan.

„Eu am avut o relație constantă de dialog, de colaborare, mi-am respectat toate înțelegerile pe care le-am făcut de-a lungul activității mele, cu USR. Și astăzi am o relație foarte bună cu foarte mulți oameni din USR, de la președintele Dominic Fritz până la miniștri din USR. Iar ceea ce am declarat eu a fost o declarație care e înscrisă în fișa postului de consilier prezidențial. Am apărat imaginea președintelui României”, a mai spus fostul consilier.

Ludovic Orban îi bate obrazul lui Nicușor Dan

În acest context, el a vorbit și despre participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Generală. Ludovic Orban spune că șeful statului nu și-a exprimat susținerea pentru candidat, deci nu a încălcat Constituția.

„Nicușor Dan nu a spus niciodată că îl sprijină pe Cătălin Drulă hai să fim cinstiți. A participat la un eveniment și a vorbit despre faptul că are încredere. Este și normal, într-un fel Nicușor Dan a fost membru al USR-ului, membru fondator”, a mai spus Orban.

Ludovic Orban i-a adus aminte lui Nicușor Dan că fără intervenția sa din 2020, nu ar mai fi avut șansa să candideze la Primăria Capitalei.