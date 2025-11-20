B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ludovic Orban, despre demiterea de la Cotroceni. Ce a ținut să-i amintească lui Nicușor Dan (VIDEO)

Ludovic Orban, despre demiterea de la Cotroceni. Ce a ținut să-i amintească lui Nicușor Dan (VIDEO)

Adrian Teampău
20 nov. 2025, 22:23
Ludovic Orban, despre demiterea de la Cotroceni. Ce a ținut să-i amintească lui Nicușor Dan (VIDEO)
Sursa foto: Ludovic Orban / Facebook
Cuprins
  1. Ce crede Ludovic Orban despre demiterea sa
  2. Ce spune despre relația cu USR
  3. Ludovic Orban îi bate obrazul lui Nicușor Dan

Ludovic Orban susține că nu are un răspuns referitor la motivul real care a stat la baza demiterii sale din funcția de consilier prezidențial. El crede că toate ieșirile publice pe care le-a avut au fost în acord cu linia politică a Administrației Nicușor Dan.

Ce crede Ludovic Orban despre demiterea sa

Fostul consilier prezidențial spune că nu are un răspuns legat de motivul real care a dus la demiterea sa de la Cotroceni. Consideră că nici măcar declarațiile sale la adresa USR nu au fost atât de grave încât să-l determine pe șeful statului să renunțe la serviciile sale. Într-un interviu televizat, Ludovic Orban i-a îndemnat pe useriști să nu mai abuzeze de numele președintelui și să nu-și mai lege activitatea de acesta.

Într-o intervenție la B1TV, fostul consilier a ținut să precizeze că toate ieșirile și declarațiile sale publice au fost convenite anterior cu șeful statului. El susține că a avut acceptul lui Nicușor Dan pentru toate declarațiile și afirmațiile pe care le-a făcut.

„Eu am comunicat permanent cu președintele Nicușor Dan. Acțiunea mea ca și consilier prezidențial, aparițiile publice pe care le-am avut au fost făcute la înțelegere cu președintele României și pe niște linii de comunicare pe care le-am convenit de comun acord. (…) Puteți să urmăriți toate declarațiile mele de-a lungul acestei scurte perioade în care a fost ca și consilier.

Inclusiv faptul că am fost prezent în media este tot rezultatul înțelegerii pe care am avut-o cu președintele României. Aici al aș vrea să se înțeleagă foarte limpede. Am fost demis pentru că nu mi-am făcut treaba, nu pentru că nu am încercat să fiu util. Eu am fost invitat să fac parte din această echipă, nu am cerut eu”, a afirmat Orban.

Ce spune despre relația cu USR

Întrebat despre motivul demiterii sale, Ludovic Orban a declarat că nu are un răspuns pentru această întrebare. El a spus că are o relație de dialog constant cu USR pe care a menținut-o. În acest sens, a dat exemplu relația pe care o are cu șeful USR, Dominic Fritz, și cu miniștrii numiți de partid.

„Nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare (de ce a fost demis de la Cotroceni). Motivul real e greu de intuit. Motivul aparent este… Nici măcar nu i-am supărat pe useriști. Eu am avut o relație cu USR-ul deși USR nu a fost întotdeauna foarte prietenos față de mine”, a declarat Orban.

El nu crede că declarațiile pe care le-a făcut la adresa celor din USR ar fi fost motivul pentru care a fost demis. Mai mult, se apără și spune că recomandarea sa pentru USR a avut drept scop apărarea imaginii lui Nicușor Dan.

„Eu am avut o relație constantă de dialog, de colaborare, mi-am respectat toate înțelegerile pe care le-am făcut de-a lungul activității mele, cu USR. Și astăzi am o relație foarte bună cu foarte mulți oameni din USR, de la președintele Dominic Fritz până la miniștri din USR. Iar ceea ce am declarat eu a fost o declarație care e înscrisă în fișa postului de consilier prezidențial. Am apărat imaginea președintelui României”, a mai spus fostul consilier.

Ludovic Orban îi bate obrazul lui Nicușor Dan

În acest context, el a vorbit și despre participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Generală. Ludovic Orban spune că șeful statului nu și-a exprimat susținerea pentru candidat, deci nu a încălcat Constituția.

„Nicușor Dan nu a spus niciodată că îl sprijină pe Cătălin Drulă hai să fim cinstiți. A participat la un eveniment și a vorbit despre faptul că are încredere. Este și normal, într-un fel Nicușor Dan a fost membru al USR-ului, membru fondator”, a mai spus Orban.

Ludovic Orban i-a adus aminte lui Nicușor Dan că fără intervenția sa din 2020, nu ar mai fi avut șansa să candideze la Primăria Capitalei.

„Practic el a înființat USR și cunoaște foarte mulți membri USR, Sigur că majoritatea USR-iștilor l-au dat afară și a fost nevoie de președintele PNL Ludovic Orban ca să ajungă poziția de a putea câștiga Primăria Capitalei. Dacă lăsam să se încheie competiția internă în USR ar fi fost desemnat Vlad Voiculescu, nu Nicușor Dan”, a mai spus Orban.

Tags:
Citește și...
Legătura dintre demiterea lui Ludovic Orban și serviciile secrete. Ce spune fostul consilier prezidențial
Politică
Legătura dintre demiterea lui Ludovic Orban și serviciile secrete. Ce spune fostul consilier prezidențial
Ludovic Orban se declară părintele politic al președintelui Nicușor Dan. Cum descrie demiterea sa de la Cotroceni (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban se declară părintele politic al președintelui Nicușor Dan. Cum descrie demiterea sa de la Cotroceni (VIDEO)
Daniel Băluță: Le propun celorlalți candidați să facem un referendum să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat. Mă consider privilegiat de suportul fetiței mele (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță: Le propun celorlalți candidați să facem un referendum să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat. Mă consider privilegiat de suportul fetiței mele (VIDEO)
Daniel David își propune să reformeze învățământul rural. Ce presupune modelul de funcționare „școală mentorată-școală mentor”
Politică
Daniel David își propune să reformeze învățământul rural. Ce presupune modelul de funcționare „școală mentorată-școală mentor”
Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru București. Ce este conceptul „Oraş-parc” propus de candidatul PNL
Politică
Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru București. Ce este conceptul „Oraş-parc” propus de candidatul PNL
Ministerul Dezvoltării schimbă tarifele pentru locuințele publice după mai bine de un deceniu. Ce impact va avea această ajustare asupra beneficiarilor
Politică
Ministerul Dezvoltării schimbă tarifele pentru locuințele publice după mai bine de un deceniu. Ce impact va avea această ajustare asupra beneficiarilor
Comisia Europeană rescrie regulile pensiilor suplimentare în întreaga Uniune. Cum va influența asta veniturile europenilor la bătrânețe
Politică
Comisia Europeană rescrie regulile pensiilor suplimentare în întreaga Uniune. Cum va influența asta veniturile europenilor la bătrânețe
Mesajul lui Nicușor Dan după extrădarea lui Horațiu Potra: „Ordinea constituţională se apără”
Politică
Mesajul lui Nicușor Dan după extrădarea lui Horațiu Potra: „Ordinea constituţională se apără”
CCR s-a răzgândit. Sesizarea pe legea creșterii taxelor și impozitelor locale va fi judecată luna viitoare
Politică
CCR s-a răzgândit. Sesizarea pe legea creșterii taxelor și impozitelor locale va fi judecată luna viitoare
Proiectul de lege privind pensiile magistraților a fost transmis în teritoriu. Termenul în care va emite CSM avizul
Politică
Proiectul de lege privind pensiile magistraților a fost transmis în teritoriu. Termenul în care va emite CSM avizul
Ultima oră
00:30 - Cum reușește Maria Buză să se mențină într-o formă fizică de invidiat: „Nici dietă, nici sport, nici tratamente”
00:02 - Război în Ucraina. Armata rusă revendică ocuparea orașului Kupiansk
23:58 - Aris Eram își caută iubită: „Vreau să am și eu pe cine să țin în brațe”. Ce calități trebuie să aibă viitoarea parteneră
23:57 - Guvernul britanic schimbă regulile pentru rezidența permanentă. Cum vor afecta noile condiții străinii aflați legal în țară
23:39 - Hoții de mașini în epoca tehnologiei. Accesoriile care îi ajută să pornească un vehicul în două minute
Catalin Drula
23:37 - Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu
23:24 - Un cocoș reclamat la Garda de Mediu stârnește controverse printre vecini. Cum gestionează instituția sesizările absurde
23:12 - Legătura dintre demiterea lui Ludovic Orban și serviciile secrete. Ce spune fostul consilier prezidențial
23:10 - De ce refuză copiii să mănânce legume, în special pe cele verzi. Mihaela Bilic: „Nu suntem ierbivori”
22:54 - Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare. Cum au ajuns la acest preț record