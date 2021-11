Ludovic Orban: Eu n-aș fi acceptat niciodată o alianță cu PSD. PNL are soluția de a reface coaliția de centru-dreapta (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat, luni, că decizia actualei conduceri a PNL de a negocia cu PSD în vederea viitoarei guvernări este un act de trădare față de votanții partidului și o sinucidere politică. Orban a mai spus că, să fi fost el încă președintele PNL, nu ar fi acceptat deloc o alianță cu PSD. Soluția, a repetat el, este refacerea coaliției cu USR.

Orban insistă pe refacerea coaliției PNL – USR – UDMR

„Poate acum înțelegeți de ce bătălia pentru funcția de președinte al PNL s-a dat de partea adversă cu toate armele din dotare – pentru că eu n-aș fi acceptat niciodată o alianță cu PSD”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă PNL ar trebui să intre în Opoziție, Orban a răspuns: „PNL are soluția de a reface coaliția de centru-dreapta. Avem un program de guvernare pe care ne-am înțeles. Voturile noastre (ale lui și ale celorlalți aleși liberali care au plecat din grupul parlamentar PNL) există. Am anunțat clar că noi nu vom vota un guvern cu PSD, dar noi suntem favorabili refacerii coaliției. Acum, dacă-l propun pe Cîțu (premier), n-o să-l votăm, vă dați seama…”.

Ludovic Orban spune că va pleca din PNL dacă partidul face alianță cu PSD

Orban a mai afirmat că nu va mai rămâne în PNL dacă actualii lideri au partidului vor concretiza alianța cu PSD.

„Dacă se face alianța cu PSD, drumurile noastre se vor despărți. Eu răman fidel cetățenilor români care au avut încredere în PNL. Este obligația mea să asigur alături de colegii care cred în valorile liberale, să asigur reprezentarea politică în Parlamentul României”, a spus liberalul.

Ludovic Orban a mers, luni seară, la Vila Lac, acolo unde conducerea PNL s-a întrunit să decidă dacă va negocia cu PSD sau cu USR în perspectiva viitoarei guvernări. Orban a spus că a vrut să meargă și el la ședință pentru a-și exprima din nou opoziția față de o eventuală aliere cu PSD.