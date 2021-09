Ludovic Orban: Știți foarte bine că sunt în comunicare cu Președintele României / Cenzurarea dreptului constituțional la depunerea unei moțiuni e un lucru pe care eu personal nu pot să îl accept (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a reiterat că el și președintele Klaus Iohannis comunică, însă a preferat să nu răspundă atunci când a fost întrebat dacă a discutat cu șeful statului după ce a început actuala criză politică de la București.

Ludovic Orban: Nu pot să fac public ce discut între patru ochi cu Președintele României

Întrebat luni dacă este de părere că președintele Klaus Iohannis îi va cere premierului Florin Cîțu să se retragă sau mai degrabă îl va susține în continuare, având în vedere că întâlnirea pe care au avut-o astăzi la Cotroceni, Ludovic Orban a răspuns: „Cred că dacă doriți să aflați ceva de la întâlnirea Președintelui României și a primului-ministru va trebui să îl întrebați fie pe Președintele României, fie pe primul-ministru”.

Întrebat dacă a discutat cu președintele Klaus Iohannis după debutul crizei politice, președintele PNL a spus: „Prefer să nu vă răspund la întrebare”.

„Știți foarte bine că sunt în comunicare cu Președintele României, dar ceea ce discutăm între patru ochi nu pot să fac public”, a explicat liderul liberalilor.

El a vorbit și despre situația de astăzi din Parlament, când s-a abținut de la votul pe solicitarea formulată de susținătorii lui Florin Cîțu – liberii din echipa premierului ceruseră un termen de două săptămâni pentru a fi verificate semnăturile de pe moțiunea depusă de USR PLUS și AUR.

Mai repet încă o dată, deci suntem în următoarea situație. Avem o practică parlamentară de 31 de ani. Nicio majoritate parlamentară, chiar dacă a avut tentative uneori să împiedice derularea procedurii unei moțiuni de cenzură, nu a împiedicat până la urmă derularea procedurii moțiunii de cenzură. Este o procedură a instituției care este prevăzută în Constituție. Încă o dată, este o instituție democratică. Permite parlamentarilor să aibă la dispoziție un instrument de cenzurare a activității Guvernului și permite parlamentarilor în cazul în care Guvernul nu mai are o majoritate parlamentară – pentru că Parlamentul este acela care învestește Guvernul și existența unei majorități parlamentare la învestirea Guvernului este cea care dă legimitate Guvernului – să aibă acest instrument, această procedură la dispoziție, atunci când nu mai există majoritate parlamentară, să pună punct activității unui guvern. Cenzurarea dreptului constituțional al unui parlamentar la depunerea unei moțiuni de cenzură este un lucru pe care eu personal nu pot să îl accept. Indiferent că am fost la putere sau că am fost în opoziție, am avut permanent aceeași atitudine față de aceste proceduri fundamentale care sunt prevăzute în Constituția României”, a subliniat președintele Camerei Deputaților.