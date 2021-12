Marcel Ciolacu, atac la Cioloş: „Dacian, când te gudurai pe trepte la Kiseleff ca să fii premier cum stăteai cu morala?! Cățărarea pe cadavre și pe mizerie umană înseamnă caracter zero, ca guvernul pe care l-ai condus!”

Marcel Ciolacu a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Dacian Cioloș. Președintele PSD îl acuză pe liderul USR că e ipocrit deoarece tot vorbește despre eliminarea pensiilor speciale, când el nu are nicio problemă cu faptul că va primi pensie specială ca fost comisar european și europarlamentar. Ciolacu a mai ținut să precizeze că social-democrații au fost cei care, în românia, au desființat pensiile speciale ale parlamentarilor, căci „USR, deși a stat un an de guvernare, a uitat tot ce a promis!”.

„PSD a înghețat toate salariile demnitarilor și toate pensiile speciale! Tot noi am desființat pensiile speciale ale parlamentarilor, pentru că USR – deși a stat un an de guvernare – a uitat tot ce a promis!

Cu toate acestea, este un domn de la USR care, între două avioane de Bruxelles, ne dă lecții pe Facebook de morală și etică politică”, a scris liderul PSD, într-o postare pe Facebook.

Liderul social-deocraților i-a reproșat apoi președintelui USR ipocrizia pe subiectul pensiilor speciale: „ Dacian, tu ai încasat fără jenă lună de lună, timp de 3 ani, câte 8.500 de euro ca rentă de fost comisar. Adică peste 300 de mii de euro! Și mai urmează un ”mizilic” pentru bătrâneți liniștite: o dublă pensie specială pe viață de MII de EURO ca europarlamentar și fost comisar! În România NU se mai plătesc pensii speciale pentru parlamentari, euro-specialule! Tu când renunți la privilegiile tale plătite din bugetul UE, adică și din banii României, adică și din banii românilor?! Ipocritule!”.

În final, Marcel Ciolacu i-a transmis lui Dacian Cioloș că are caracter zero, exact câte realizări a avut guvernul pe care l-a condus: „Dacian, cățărarea pe cadavre, pe minciună și pe mizerie umană nu înseamnă că ești un alpinist al moralei! Înseamnă doar că ai caracter zero! ZERO – ca și guvernul pe care l-ai condus!”.

Reacția vine după ce președintele USR a susținut că atacurile celor de la PSD la adresa sa, după demisia lui Florin Roman (PNL) din funcția de ministru al Cercetării și Digitalizării, arată că social-democrații vor să acopere numirea lui Alexandru Stănescu, un politician cu afaceri în agricultură, în Comitetul de Supraveghere al ANRE, autoritate care reglementează piața de energie și gaze naturale.