Marcel Ciolacu: Cine deține vile impresionante cu piscină nu va suferi prea tare din pricina creșterii cu câteva procente a impozitului

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a susținut că, încă de la începutul negocierilor cu PNL pentru formarea noului guvern, social-democrații au cerut taxe mai mari pentru bogați și beneficii pentru cei cu venituri mici și medii. Ciolacu insistă că marile averi ar trebui impozitate în plus: cine schimbă an de an limuzinele de lux nu va suferi prea tare din pricina creșterii cu câteva procente a impozitului.

Ciolacu (PSD) insistă pe taxarea marilor averi

„Cine deține vile impresionante cu piscină, cine își permite să aibă iaht și schimbă an de an limuzinele de lux nu va suferi prea tare din pricina creșterii cu câteva procente a impozitului. În schimb, în cazul salariaților cu venituri mici din companiile private, creșterea veniturilor – nu doar prin majorarea salariului minim, care este obligatorie – inclusiv printr-un sistem de mărire a deducerilor pentru familiile cu copii ar putea aduce un plus de 3-400 de lei lunar. Iar pentru familiile în care fiecare dintre părinți câștigă în jur de 2500 de lei net, acești bani în plus chiar contează!”, a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Liderul social-democraților a precizat apoi că doar acest sistem de deduceri ar putea genera creșterea veniturilor a 85% dintre salariați, iar impactul bugetar ar fi de doar 0,2%.

PSD vrea cotă progresivă de impozitare, PNL vrea păstrarea cotei unice

Social-democrații au declarat de mai multe ori că vor introducerea cotei progresive de impozitare.

„Mai sunt patru state care au rămas la cota unică în Europa. Categoric trebuie să revenim la impozitarea marilor averi, e o discrepanță imensă în societate între cei bogați și cei săraci”, spunea, recent, Marcel Ciolacu.

PNL, în schimb, vrea menținerea cotei unice. Cristian Bușoi, vicepreședinte al partidului, chiar a spus că aceasta reprezintă o linie roșie în negocierile cu PSD.

„În România orice venit e deja impozitat. E vorba dacă vrem să penalizăm pe cineva că a muncit și a acumulat active. Nu mi se pare corect”, a declarat și Florin Cîțu, liderul liberalilor.