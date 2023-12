Marcel Ciolacu, despre condițiile Austriei: De când e mecanismul european, n-am văzut niciun afgan sau sirian să vrea azil în România. Presupun că nu îi putem forța / Sporirea controalelor înseamnă să nu se mai întâmple incidente de tip Cherecheș (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a comentat condițiile puse de Austria pentru și a explicat că, de când există mecanismul european, nu a fost înregistrată nicio solicitare din partea afganilor sau sirienilor pentru a primi azil în România.

Marcel Ciolacu, despre condițiile Austriei în dosarul Schengen

Întrebat despre condiția privind acceptarea solicitanților de azil, premierul a explicat: „Acela e un mecanism, deja este un mecanism european. N-am văzut nicio solicitare, de când este acest mecanism european de sirieni și afgani, care să vrea să locuiască în România. Presupun că nu putem să îi forțăm”.

Totodată, întrebat ce ar presupune sporirea controalelor, o altă condiție a Vienei, Marcel Ciolacu a spus: „Să nu se mai întâmple incidente cum a fost cu domnul Cherecheș, de exemplu. În primul rând, trebuie o digitalizare. Trăim în altă etapă a lumii. Trebuie să înțelegem că nu putem continua ca formularul electronic să îl depunem în continuare la ghișeul 3”.

„Ne trebuie o digitalizare (…). Avem un program, după cum bine știți, de 1,2 miliarde de euro de la Comisie pentru frontiera cu Ucraina. Avem deja un punct de frontieră pilot cu Serbia, care funcționează foarte bine (…). În momentul acesta, într-un punct de trecere a frontierei sunt patru sisteme de digitalizare, unu îl are Poliția, unu îl are Vama, unu îl are nu știu cine, nici toate cele patru sisteme nu sunt integrate. Este cazul ca România să intre într-o etapă de digitalizare – dacă nu se poate cu vorba bună, forțat”, a subliniat Marcel Ciolacu.

„Nu vă faceți probleme, că deja s-au declanșat lucrurile. În martie vom intra – cu adevărat, ținem totuși de negocierile care se vor termina cu Olanda. Știți foarte bine că în Olanda, pe 22 noiembrie, au fost alegeri și urmează să se prezinte această nouă propunere noului parlament din Olanda în ceea ce privește Bulgaria, nu în ceea ce privește România, și așteptăm acea decizie ca să vedem abordarea pe care o are România pe urmă mai departe”, a mai spus premierul.