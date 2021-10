Marcel Ciolacu, după consultări: Mai mult de jumătate din discuțiile cu Klaus Iohannis au fost despre pandemie. Decizia privind premierul îi aparține. Soluția pe termen mediu, un Guvern cu largă susținere parlamentară (VIDEO)

Mai mult de jumătate din discuțiile pe care le-au purtat PSD și președintele Klaus Iohannis în a doua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni au vizat pandemia de COVID-19, susține Marcel Ciolacu, care spune că soluția pe termen mediu este instalarea unui Guvern „cu largă susținere parlamentară”.

„Ieri (miercuri, n.r.) în Parlament am spus foarte clar că jocul politic în România a ajuns mult prea departe. Mai mult decât atât, am făcut un apel către toți liderii de partide politice cu reprezentare parlamentară să ne strângem să găsim o soluție pentru prioritatea României, care este pandemia, și să găsim o soluție politică. Mai mult, ieri spus că e cazul ca noi oamenii politici să facem un pas înapoi și să lăsăm specialiștii să își dea cu părerea și să spună ce este mai bine de făcut în România în acest moment în care ieri au murit mai mulți români de Covid decât toate decesele adunate din Uniunea Europeană. Ținând cont de aceste lucruri și de ce am spus ieri, am fost astăzi la consultări însoțit, lângă secretarul general al partidului (Paul Stănescu, n.r.) și prim-vicepreședintele partidului (Sorin Grindeanu, n.r.), de doi specialiști în zona sanitară, de domnul profesor Rafila și de domnul profesor Streinu-Cercel. Mai mult de jumătate din discuțiile cu Președintele României au fost în ceea ce privește pandemia”, a declarat președintele PSD.

Marcel Ciolacu a explicat că „decizia de nominalizare a unui prim-ministru îi aparține, conform Constituției, Președintelui”.

„Rămân consecvent și cred că o soluție pentru România pe termen mediu este un Guvern cu largă susținere parlamentară. Din decizia Partidului Național Liberal de a face altă desemnare decât domnul Cîțu, noi am înțeles foarte clar că se dorește o conturare din nou a unui guvern de dreapta, deoarece știm cu toții că singura solicitare a USR a fost ca domnul Cîțu să nu fie prim-ministru. Vom vedea pe cine nominalizează exact Președintele României și, pe urmă, ce majorități se vor creiona în sensul de susținere a unui Guvern”, a adăugat social-democratul.