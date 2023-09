Marcel Ciolacu, după descoperirea noilor fragmente de dronă: Monitorizăm cu cea mai mare atenție evoluția situației și acționăm pentru a spori securitatea aeriană a României, în strânsă cooperare cu aliații

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a salutat solidaritatea manifestată de aliații din NATO, sâmbătă, în contextul în care județul Tulcea au fost descoperite similară celor folosite de armata rusă.

Premierul României susține că situația este monitorizată „cu cea mai mare atenție”.

„Salut solidaritatea aliaților noștri din NATO în urma evenimentelor recente de la frontiera dintre România și Ucraina. Monitorizăm cu cea mai mare atenție evoluția și acționăm pentru a spori securitatea aeriană a României, în vecinătatea zonei de război, în strânsă cooperare cu aliații noștri”, a scris Marcel Ciolacu, sâmbătă, pe Twitter.

I welcome our allies solidarity following the recent events along the 🇷🇴 🇺🇦border. We monitor with highest attention the evolution and act to increase the RO air security, neighboring the war zone, in close cooperation with our allies.

