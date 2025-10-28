B1 Inregistrari!
Marcel Ciolacu, înapoi spre Buzău. Grindeanu l-a trecut pe Ciolacu la „și altele" (VIDEO)

Adrian A
28 oct. 2025, 14:26
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Marcel Ciolacu încearcă sinecura de la Buzău
  2. Marcel Ciolacu vrea să își îndulcească plecarea de la centru
  3. Nici la Buzău nu e primit cu brațele deschise

Marcel Ciolacu o ia la pas înapoi spre casă. Fostul premier a fost validat de PSD drept candidat pentru șefia CJ Buzău.

Marcel Ciolacu încearcă sinecura de la Buzău

Marcel Ciolacu a eșuat ca premier al României, dar nu renunță la un loc călduț. Fostul șef al executivului merge să preia Consiliul Județean Buzău, dacă va câștiga. Ciolacu a fost validat pentru candidatură de Consiliul Politic Național al PSD. Anunțul a fost făcut de Sorin Grindeanu la capitolul „și altele”.

Marcel Ciolacu vrea să își îndulcească plecarea de la centru

După două eșecuri la alegeri și măsuri economice care au dus țara în pragul falimentului, Marcel Ciolacu este trimis acasă. Deși, el spune că nu este niciun pas înapoi.

„Mă onorează candidatura la Buzău şi e acel sentiment mă întorc acasă. Sper că în perioada următoare să-i conving şi pe buzoieni că merit acest loc. Am spus şi în conferinţă şi o să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă. E un pas pe care îl fac din suflet, e un pas pe care îl fac cu bună ştiinţă, cu bună credinţă şi nu este sub nicio formă un pas înapoi. Dimpotrivă. Vreau să fac acest lucru cu toată experienţa pe care o am.”, a declarat Marcel Ciolacu.

Nici la Buzău nu e primit cu brațele deschise

Primarul Buzăului, Constantin Toma nu pare deloc fericit cu întoarcerea lui Ciolacu acasă.

„Eu sunt într-o situație foarte proastă. L-am criticat pe bună dreptate pentru tâmpeniile pe care le-a făcut și acum să merg cu dumnealui să spun ‘Uite ce băiat bun este Marcel. Votați-l” E foarte greu. Până la urmă, Marcel Ciolacu este cel care m-a propus să candidez la Primăria Buzău și nu i-am făcut de râs, nici pe el, nici pe buzoieni, zic eu, cel puțin prin prisma voturilor pe care le-am primit. Dar asta-i viața, ce să facem? Mergem înainte. Decât cineva de la AUR, mai bine domnul Ciolacu.”, a declarat primarul Buzăului Constantin Toma.

