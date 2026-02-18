Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat pe B1 TV, după decizia CCR privind pensiile magistraților, că „nu trebuie să existe un război între puterile statului”.

Supărare mare printre magistrați după decizia CCR

Amintim că judecătorii Curții Constituționale au declarat reforma propusă de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate”, Guvernul.

În schimb, dinspre Curtea Supremă, instanța care atacase reforma la CCR, a venit o reacție puternic negativă. „Pe fondul acestui regres în planul protecției constituționale, considerăm că independența justiției trebuie apărată prin folosirea, în continuare, a tuturor pârghiilor”, Lia Savonea, șefa instanței.

Iar judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a spus nici mai mult nici mai puțin decât că după decizia CCR.

Ce a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu

Însă ministrul Justiției a căutat să aibă o reacție împăciuitoare. Radu Marinescu s-a arătat convins că magistrații „vor înțelege și vor avea reprezentarea misiunii lor” într-un stat de drept. El a mai afirmat că vor fi discutate problemele „reale” din sistemul judiciar, precum infrastructura și digitalizarea.

„Reforma e realizată, obiectivul stabilit de coaliție îndeplinit, legea va produce efecte. Dar (…) nu trebuie să existe un război între puterile statului, între instituțiile statului. Trebuie să ne învățăm și să reușim să cooperăm loial în interesul cetățeanului. Mă aștept să purcedem la rezolvarea problemelor reale care există în justiție, probleme numeroase care țin de infrastructură, digitalizare, această reducere a încărcării cu dosare a magistraților”, a declarat Radu Marinescu în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ministrul a mai spus că se așteaptă ca magistrații să-și înțeleagă rolul în societate: „Am încredere că magistrații, care sunt persoane pregătite profesional, care reprezintă una dintre puterile statului, vor înțelege și vor avea reprezentarea misiunii care le rămâne în continuare, de a face dreptate, de a face justiție, într-o societate care trebuie să rămână un stat de drept”.