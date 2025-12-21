B1 Inregistrari!
Ministrul Educației, pe punctul de a pleca! Ce l-a făcut să ia în calcul retragerea din Guvern: „N-am şi nu visez carieră politică"

Ministrul Educației, pe punctul de a pleca! Ce l-a făcut să ia în calcul retragerea din Guvern: „N-am şi nu visez carieră politică”

Ana Beatrice
21 dec. 2025, 23:38
Ministrul Educației, pe punctul de a pleca! Ce l-a făcut să ia în calcul retragerea din Guvern: „N-am şi nu visez carieră politică”
Sursa Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea.
Ministrul Educației a anunțat că ia în considerare posibilitatea de a părăsi Guvernul condus de Ilie Bolojan în 2026. Daniel David a spus că această decizie este una la care se gândește serios în aceste zile. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu la TVR INFO.

A fost mandatul lui Daniel David gândit încă de la început ca unul temporar

Întrebat dacă va rămâne în Executiv până la finalul mandatului premierului Ilie Bolojan, Daniel David a explicat că nu acesta a fost planul inițial. El a subliniat că prezența sa a fost, de la început, gândită ca o misiune de scurtă durată.

„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a declarat ministrul Educaţiei.

Ce spune Daniel David despre plecarea din fruntea Ministerului Educației

Daniel David admite că se gândește serios la posibilitatea de a părăsi funcția, deși nu a luat încă o decizie finală.

„N-am şi nu visez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori. Sunt discuţii, sigur că sunt discuţii şi în această perioadă fiindcă am acest sentiment că ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor.

Fiindcă dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor ar trebui să îmi asum continuarea mandatului. Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci. Așa că nu pot să vă răspund la această întrebare deocamdată, dar aveţi dreptate că este un lucru la care gândesc în aceste zile”, a mai precizat acesta.

