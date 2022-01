Ministrul Energiei a anunțat noile măsuri în criza facturilor la electricitate și gaze naturale. Explicațiile lui Virgil Popescu

Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a vorbit marți, pentru B1 TV, despre soluțiile găsite de coaliția de guvernare în criza facturilor la energie și gaze naturale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Cum vor fi ajutați românii cu facturile la energie și gaze

„Luni am avut o discuție foarte bună în coaliție. Practic am ajuns la un acord pe modificarea la legea plafonării. Modificările sunt următoarele: pentru clienții casnici care consumă mai mult decât plafonul de 500 kw vor plăti 80 de bani / kw, preț mai mic decât 1 leu, cum era înainte, iar pentru cei care consumă până în 500 de kw vor plăti fix 68 bani / kw. Nu mai reiau acea compesație de 0.291 că duce direct în prețul de 68 de bani. Am dat practic două repere de preț: 80 de bani pentru cei care consumă peste 500 de kw și 68 pentru cei care consumă sub 500 de kw. 500 de kw e noul plafon, a fost crescut de la 300 lunar la 500.

Pentru gaze naturale a fost scăzut plafonul pentru cei care nu se încadrează în plaja de consum de 1.500 metri cubi în această perioadă de iarnă, ianuarie – 31 martie. Ei vor plăti 31 de bani pe kw sau 310 lei pe mw și cei care se încarează în plaja de consum de până în 1.500 vor plăti în jur de 22 bani/kw, iar preț fix. Mărind discountul de la 33 la 40% se duce în cea mai de jos referința de 22 de bani, cu tot cu TVA cu toate taxele incluse. Deci clienții casnici vor avea aceste prețuri scăzute la gaze naturale. La energie electrică doar plafonul a fost scăzut pentru cei care nu se încadrează în consum.

Pentru restul, aici vorbim de instituții, școli, spitale, instituții de cult și de cultură, IMM-uri, consumatori industriali, inclusiv industria alimentară, vorbim de un plafon. În OUG o să vedeți foarte multe categorii prinse. 1 leu pe kw pentru energie electrică, având tot inclus, și 37 de lei pe kw pentru gaze naturale”, a declarat ministrul Virgil Popescu.

Ce spune Virgil Popescu despre facturile calculate greșit

„Toată lumea se încadra și înainte în plafonare, problema pe care să zicem că n-a anticipat-o nimeni a fost să se emită facturi care nu au fost calculate corect, să se emită facturi fără plafonare și compensare. Asta a dat totul peste cap. Acum au fost extinse niște limite.

Eu cred că pe zona de enegrie ne vom duce spre 90% din populație (ajutată), iar pentru restul care consumă și mai mult și vor un preț mic, la nivelu de 68 de bani, avem oferta Hidroelectricii care e chiar de 68 de bani, deci se pot duce la Hidroelectrica. O să vedeți de săptămâna viitoare că schimbarea se face în câtva minute.

La gaze naturale, problema a fost de preț, pe lângă faptul că facturile au fost în mare parte întocmite eronat. Am mai scăzut prețul și am crescut perioada de consum. Acum probabil ne ducem spre 70-80% din cei legați la gaze naturale, deci asigurăm o plajă mult mai mare de protecție pentru clienții casnici”, a mai declarat ministrul Energiei, pentru B1 TV.