Ana Maria
21 aug. 2025, 21:06
Ministrul Mediului a anunțat măsurile pe care le va lua împotriva arderilor ilegale de deșeuri. Vor fi folosite drone: Oamenii care vor fi prinși cu aceste camere, să li se deschidă dosar în baza acestor imagini (VIDEO)
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre măsurile pe care le va lua împotriva arderilor ilegale de deșeuri, subliniind impactul grav al acestora asupra sănătății publice, care reduce speranța de viață cu până la patru ani din cauza poluării aerului.

Ce măsuri a pregătit ministrul Mediului pentru a combate arderile ilegale de deșeuri

Ministrul a anunțat că s-au luat măsuri legislative care permit Gărzii de Mediu să folosească drone pentru a identifica aceste arderi. Aceste imagini vor fi folosite ca probe în instanță, fără a putea fi contestate, ceea ce va facilita deschiderea de dosare pentru cei prinși aruncând deșeuri ilegale.

De asemenea, a abordat și problema poluării, prin încălzirea locuințelor cu materialele toxice, cum ar fi hainele arse, pentru a face față costurilor de încălzire.

“Sunt ani de zile care ne sunt scoși din viață – 4 ani de zile, în medie, din cauza poluării aerului, pierdem noi, ca români.

Astăzi, am discutat ultima Ordonanță de Urgență pe care o pregătim Săptămâna trecută am trecut  Hotărârea de Guvern care dă posibilitatea Gărzii de Mediu să folosească dronele și să identificăm punctual în momentul în care au loc arderile ilegale: cine a dat drumul la foc, să folosim aceste imagini, și acum suntem în discuții foarte avansate, pe ultimele faze de avizare, pentru ca aceste imagini care vor fi filmate de către personalul Gărzii de Mediu prin drone să poată să fie folosite ca probă în instanță. Și anume, să nu mai poată să fie contestate, pentru că sunt camere omologate. Oamenii care vor fi prinși cu aceste camere, să li se deschidă dosar în baza acestor imagini, să terminăm odată bâlciul, că n-am văzut cine a dat foc, că nu știm cine arde deșeuri în Sintești, că nu știm cine arde deșeuri prin toate județele țării.

Știm foarte bine cine le arde, acum vom avea și probe, și se vor deschide și dosare. Mai departe, va fi treaba ministerului public, cu parchetele să intervină și să gestioneze aceste probe, care vor fi mai ușor de procurat decât niciodată până în momentul de față”, a precizat Diana Buzoianu.

Ce a spus ministrul Mediului despre poluarea din țară

De asemenea, ministrul Mediului a abordat și problema poluării, prin încălzirea locuințelor cu materialele toxice, cum ar fi hainele arse, pentru a face față costurilor de încălzire.

“Zilele acestea este chiar bine. În general, vara sunt senzorii mai degrabă verzi. Ei se intensifică și devin roșii, portocalii pe măsură ce ajungem în toamnă-iarnă, când revenim la școala deschisă, ceea ce înseamnă, automat, mai mult trafic, când revenim la încălzitul apartamentelor cu mobilă, cu lemn, cu o grămadă de alte lucruri toxice, care se ard în casele noastre.

Am mers săptămânile trecute în Hunedoara și în Gorj, unde există acest fenomen absolut îngrijorător. Oamenii își cumpără la kilogram haine cu 1 leu și ard hainele respective ca să-și încălzească casele. Și ne spuneau reprezentanți din primării că ei dau în fiecare an lemn social pe familie, cu veniturile sub un anumit prag și familiile respective vând lemnul respectiv. Deci nu își încălzesc casele cu lemnul respectiv primit, preferă să ia banii pe acel lemn și continuă să-și încălzească casele cu haine”, a mai declarat ministra.

