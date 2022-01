Mircea Geoană: NATO a făcut un apel și pentru retragerea trupelor rusești din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud, respectiv Crimeea și Donbas. Prezența militară rusească, împotriva voinței țărilor respective (VIDEO)

Alianța Nord-Atlantică a îndemnat Federația Rusă să dezescaladeze situația din jurul Ucrainei, însă în documentul înaintat Moscovei a lansat un apel și pentru retragerea trupelor rusești din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud, respectiv Crimeea și Donbas, a precizat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, joi, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

„Apelăm încă o dată la Federația Rusă, pe de o parte, să dezescaladeze situația din jurul Ucrainei, dar în documentul nostru scris am făcut un apel și pentru retragerea trupelor rusești din Transnistria, retragerea trupelor rusești din Abhazia și Osetia de Sud, din Georgia, retragerea din Crimeea și din Donbas. Pentru că atunci când Federația Rusă vine cu propuneri de genul `plecați cu orice formă de prezență militară din estul Alianței` trebuie să se uite în primul rând într-un fel la propriile lor acțiuni. Dacă România și Polonia, și țările Baltice, și noi toți cei care am fost țări comuniste am aderat prin propria noastră voință liberă și neinfluențată de nimeni, dorința de a intra în NATO, toate țările care au prezență militară rusească este făcută împotriva voinței acestor țări. Este o diferență fundamentală între modul democratic în care funcționează Alianța noastră și modul în care Federația Rusă încearcă să impună prin forță unor națiuni suverane o altă direcție decât cea pe care doresc să o ia”, a punctat înaltul oficial nord-atlantic.

Putem și trebuie să dezescaladăm situația, a subliniat Mircea Geoană.

„Sunt lucruri la care nu putem să ajungem la un acord, sunt lucruri la care putem să ajungem la un acord. Insistența mea și mesajul meu către partea rusă este să ne concentrăm pe lucrurile pe care le putem face împreună. Putem și trebuie să dezescaladăm situația. Putem și trebuie să creăm un climat de securitate și de predictibilitate în Europa”, a mai spus secretarul general adjunct al NATO, care a vorbit pe B1 TV și despre scutul antirachetă de la Deveselu.

Întrebat dacă apelul nu e de natură să tensioneze lucrurile și mai tare, Mircea Geoană a explicat: „Nu, nu, dimpotrivă. Dacă Federația Rusă a spus-o în mod explicit, inclusiv în documentele trimise către noi și către Statele Unite, că au preocupări cu privire la situația de securitate și la securitatea Federației Ruse, ceea ce este legitim să își exprime, inclusiv în scris sau public, aceste preocupări, este dreptul nostru și obligația noastră să spunem care sunt preocupările noastre. Suntem preocupați de faptul că în mod ilegal trupe rusești stau pe teritoriul suveran al unor națiuni independente. Nu acest lucru complică ceea ce sperăm să fie un dialog cu Federația Rusă, ci este de fapt punerea explicită a situației reale”.