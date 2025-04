Moșteanu: Cumva tot sistemul s-a pus în spatele lui Lasconi, candidatura ei îi ajută pe Antonescu și Ponta. Am văzut că ea îl atacă doar pe Nicușor Dan de două săptămâni / Când n-ai nicio șansă, rațional e să-l ajuți pe ăla care are (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a declarat vineri, pentru B1 TV, că „tot sistemul s-a pus în spatele Elenei Lasconi”, deoarece candidatura ei îi ajută indirect pe Crin Antonescu (PNL-PSD-UDMR) și Victor Ponta (ex-PSD). Moșteanu a precizat că 75% din conducerea USR îl susține acum pe Nicușor Dan și că ar fi fost logic și Lasconi să gândească la fel și să se retragă în favoarea lui Dan: „când n-ai nicio șansă, ajută-l pe ăla care are o șansă și cu care împărtășești aceleași valori”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul în care, joi, Curtea de Apel București (CAB) decizia Biroului Electoral Central (BEC), conform căreia USR n-are voie să-i facă lui Nicușor Dan campanie. Liderii USR care contestă candidatura lui Lasconi au anunțat că vor ataca decizia CAB la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

Moșteanu: Elena nu mai are nicio șansă și Nicușor are o șansă

„75% din colegii din conducerea partidului nu o mai susțin pe Elena și și-au arătat voința de a-l susține pe Nicușor Dan – decizia corectă, de altfel, ținând cont că Elena nu mai are nicio șansă, se bate la locul 5, și Nicușor are o șansă și ar trebui, corect, să-l ajutăm și intre în turul 2 și să fie președintele României. Oricare altă variantă – Ponta, Simion sau Crin Antonescu – e o variantă proastă pentru România.

Azi dimineață a mai fost o ședință, am convocat Comitetul Politic, acest for de circa 300 de oameni – președinți de filiale, parlamentari, lideri de grupuri de consilieri județeni și locali – și am decis să facem un Comitet Politic pe 5 mai, a doua zi după primul tur, pentru că Comitetul Politic stabilește strategia partidului și atunci va trebui să luăm o decizie legată de strategia de tur 2, indiferent de ce se întâmplă. Și am convocat pe 5 și pe 7, în caz că pe 5 n-aavem rezultatele clare la turul 1.

BEC zice că nu suntem într-o țară liberă europeană și nu se uită la articolul 30 din Constituție, care spune clar că e sfântă libertatea de exprimare într-o democrație, și zice că n-avem voie. Cumva tot sistemul s-a pus în spatele Elenei, e clar că candidatura dânsei îi ajută indirect pe Crin Antonescu și pe Ponta. Dar asta e, mergem mai departe, înțelegem în ce țară suntem și cum funcționează instituțiile”, a declarat deputatul USR.

Moșteanu: Am văzut că Elena îl atacă doar pe Nicușor de vreo două săptămâni

Ionuț Moșteanu a insistat apoi că liderii partidului i-au retras sprijinul Elenei Lasconi pentru că aceasta de săptămâni întregi pe când Nicușor Dan se bate pentru turul 2.

„E o decizie absolut rațională: când n-ai nicio șansă, ajută-l pe ăla care are o șansă și cu care împărtășești aceleași valori. E foarte simplu, Am văzut că-l atacă doar pe Nicușor de vreo două săptămâni, e decizia dânsei…”, a continuat deputatul.

Acesta a mai afirmat că Biroul Național al USR a mai decis azi că cine vrea să doneze pentru campania Elenei Lasconi e liber să o facă, dar banii n-au cum să fie recuperați din subvenția de la stat.