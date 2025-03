Sebastian Burduja a ținut să dea o replică parlamentarilor care au depus o împotriva sa. Documentul, intitulat, „Ministrul Energiei – un lider fără direcţie, între promisiuni verzi şi realităţi gri”, a fost inițiat de senatorii AUR, SOS și POT.

Autorii documentului susțin că Sebastian Burduja a gestionat dezastruos activitatea la , iar acest lucru ne costă. În opinia autorilor moțiunii, din , ministrul Burduja nu a fost capabil să gestioneze și să prioritizeze proiectele de investiții în sisteme energetice, în funcție de costuri și eficiență. Iar acest lucru se va vedea în prețurile din facturile românilor.

Într-o intervenție în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai, difuzată de B1 TV, Sebastian Burduja și-a prezentat activitatea la Ministerul Energiei, punând accent pe ceea ce a considerat că este important.

„Merg în Senat din respect pentru români, nu pentru semnatarii acestei moțiuni care în loc să se străduiască să aprindem lumina cât mai mult aici în România, se duc să ia lumină de la Moscova. Pentru mine este o oprtunitate să arăt ce am făcut la Ministerul Energiei în mandatul meu și faptul că am reușit câteva premiere: de la 14 miliarde de euro obținute pentru România, fonduri nerambursabile, cel mai mare program de investiții în energie după 1989, până la alte proiecte strategice: reactoarele 3 și 4 deblocate după 20 de ani, hidrocentralele în execuție deblocate, gazul din Neptun Deep pe care trebuie să-l aducem în țară, a început acolo forajul. Constat că lucrurile merg prea bine pentru cei care ne-ar vrea dependenți de experții în șantaj energetic de la est”, a explicat Sebastian Burduja.

Ministrul spune că a finalizat strategia energetică

Tot la realizări, ministrul Sebastian Burduja trece și strategia energetică a țării, pe care a actualizat-o după 17 ani. El reproșează, însă, parlamentarilor care îl contestă – AUR, SOS, POT – că nu vor ca România să devină un stat independent energetic. Aceasta, ar fi, în opinia sa, motivația acestor politicieni, dar și a ONG-urilor de Mediu care contestă deciziile sale.

„Anul trecut am reușit o performanță, un lucru de normalitate și am adoptat strategia energetică națională a țării. Precedenta data de acum 17 ani. Noi am dat României și acestui sector o direcție, peste strategie am venit cu investiții în noi capacități, linii de transport și distribuție. România se îndreaptă spre o traiectorie a independenței energetice și constat că acest lucru deranjează. Deranjează și opoziția aceasta izolaționistă și câteva ONG de mediu, dar pentru mine este o motivație în plus să mergem înainte pentru că facem ceea ce trebuie”, a mai spus Sebastian Burduja.

În acest context, Sebastian Burduja a vorbit și despre suplimentarea grupurilor de producție a energiei electrice. Însă, acestea nu vor contribui la reducerea facturilor românilor, recunoaște el, prea curând.

„Dacă vă uitați la cifrele de anul trecut o să vedeți că am pus în funcție 1255 de megawați, grupuri noi pentru sistemul energetic, cât în cel opt ani anteriori. Asta înseamnă că românii au șansa unor facturi mai mici în viitorul mediu, termen mediu, termen lung, pentru că fiecare megawatt nou înseamnă o ofertă mai mare de energie, deci un preț mai mic”, a mai spus Burduja.