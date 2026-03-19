Europarlamentarul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, acuză PSD că nu s-a ocupat decât de jocuri de culise, iar acum rețelele intenții i s-au întors în față, prin trădarea AUR. Motreanu a mai spus că din cauza calculelor cinice ale PSD bugetul țării pe 2026 e întârziat, fapt ce pune în pericol investițiile, plata salariilor și a pensiilor.

Motreanu dă vina pe PSD pentru blocarea bugetului

„Asta se întâmplă când, timp de luni de zile, te ocupi doar de jocuri politice și imagine: inevitabil ajungi să cazi în propria capcană.

Promisiuni multe, calcule de culise, înțelegeri pe sub masă cu AUR, niciun moment de preocupare pentru a găsi surse de finanțare pentru ceea ce propui și zero rezultate reale pentru oameni. Iar acum, când votul contează cu adevărat, „sprijinul promis” dispare și strategia se prăbușește.

Politica făcută doar pentru calcule politice se întoarce, mai devreme sau mai târziu, împotriva celor care o practică.

Acesta este PSD !

PSD pune în pericol adoptarea Legii bugetului de stat, ceea ce ar avea consecințe grave pentru cetățeni și pentru economie. PSD riscă să arunce în aer tot ceea ce am realizat până acum, în urma măsurilor dificile luate de Guvernul Ilie Bolojan, care au dus la scăderea deficitului bugetar.

Blocarea bugetului de către PSD înseamnă blocarea investițiilor necesare pentru dezvoltarea economică, pune în pericol plata salariilor și a pensiilor. De asemenea, România este în pericol să nu mai poată accesa fondurile UE”, a transmis liberalul Dan Motreanu,

De ce s-a blocat bugetul țării în Parlament

Miercuri, dezbaterile pe buget s-au blocat în Comisiile parlamentare de buget-finanțe, după ce amendamentul PSD cu privire la măsurile sociale AUR era așteptat să voteze amendamentul, dar apoi

PSD a amenințat că nu va vota bugetul dacă nu se va găsi o soluție pentru amendamentul său și ședința comisiilor a fost suspendată. Joi ar trebui să fie dezbaterea în plen și votul final, dar acest lucru