Nicolae Ciucă: Echipa de negociere a PNL se întrunește miercuri pentru a stabili elementele de negociere

Senatorul liberal Nicolae Ciucă a precizat că echipa de negociere a PNL urmează să se reunească miercuri pentru a stabili elementele de negociere cu celelalte partide. Fostul premier desemnat spune că nu au fost decise propunerea de prim-ministru și nici portofoliile ministeriale care ar putea fi cedate, transmite Agerpres.

Echipa de negociere a PNL va stabili miercuri elementele de negociere, spune Nicolae Ciucă

„Nu s-a stabilit absolut nimic, vă spun cât se poate de onest şi sincer. Urmează ca mâine echipa de negocieri să se întrunească şi să stabilească elementele de negociere şi, în funcţie de modul de cum decurg negocierile, se întorc în Biroul politic şi vom lua decizia”, a declarat Nicolae Ciucă, marți seară, după ședința Biroului Politic Național al PNL.

În ședința BPN, spune Nicolae Ciucă, „s-a discutat doar flexibilizarea mandatului, pentru că a fost pe guvern minoritar”.

„Acum s-a permis echipei de negociere să poate să abordeze ambele partide să vadă care ar putea fi condiţiile pentru guvernare”, a adăugat Nicolae Ciucă, întrebat dacă s-a stabilit o marjă de negociere în ceea ce privește portofoliile pe care le-ar putea ceda PNL.

Referitor la posibilitatea de a fi propus din nou premier, senatorul PNL a afirmat: „S-au dat foarte multe pe surse şi ca atare nu pot să comentez chestiunea, pentru că nu s-a stabilit nimic”.

Florin Cîțu: Vrem să facem guvernarea în jurul PNL, cu premier liberal

Liberalii au flexibilizat oficial mandatul de negociere cu forțele democratice pentru formarea unei majorități parlamentare. Echipa de negociere este condusă de președintele PNL, Florin Cîțu, iar din ea mai fac parte cei patru prim-vicepreședinți ai partidului, Iulian Dumitrescu, Rareș Bogdan, Lucian Bode și Gheorghe Flutur, și secretarul general Dan Vîlceanu.

„Astăzi am flexibilizat două decizii – decizia de a putea să mergem la guvernare cu cei de la USR și o altă decizie, pe care o luasem în Consiliul Național, de a nu guverna cu PSD. Deci avem două decizii pe care le-am flexibilizat. Rămâne decizia pe care o are Partidul Național Liberal, și astăzi nu am discutat despre ea, ca premier să președintele partidului, dar la negocieri vom merge cu propunerea ca premierul să fie al PNL. După aceea vom discuta mai departe, în funcție de negocieri”, spunea Florin Cîțu.