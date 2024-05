Nicolae Ciucă, mesaj de Ziua Tineretului: Este o zi în care ne gândim la viitor, pentru că generația tânără este cea care va decide România de mâine. Investind în tineri, investim în România

Președintele Partidului Național Liberal, , a transmis, joi, un mesaj cu ocazia .

„Generația tânără este cea care va decide România de mâine”

„Astăzi, de Ziua Națională a Tineretului, îi celebrăm pe cei aflați la începutul drumului în viață. Este o zi în care ne gândim la viitor, pentru că generația tânără este cea care va decide România de mâine. Deceniile care urmează vor fi definite de pregătirea și oportunitățile tinerilor de azi, dar și de problemele și provocările pe care le au de înfruntat acum”, a scris Ciucă, pe pagina de Facebook.

„Investind în tineri, investim în România”

Nicolae Ciucă a precizat ce a făcut pentru tineri cât timp a ocupat funcţia de premier.

„Ca premier, am acordat o atenție deosebită programelor de sprijin și de instruire a tinerilor pentru o integrare facilă pe piața muncii. Am acordat facilități celor care vor să își deschidă o afacere și am finanțat sistemul de învățământ, atât ca investiții materiale, cât și ca salarizare.

Orice politician ajuns într-o funcție de decizie are datoria morală de a se asigura că tinerii au parte de condiții care să le favorizeze dezvoltarea profesională și maturizarea armonioasă. Investind în tineri, investim în România”, a mai adăugat președintele Senatului în mesajul scris pe pagina sa oficială de Facebook.