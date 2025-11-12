Nicușor Dan a declarat că plângerea penală făcută de CSM împotriva nu a fost cel mai echilibrat gest. Șeful statului a recunoscut că există o presiune socială foarte mare pe magistrați, în contextul pensiilor speciale.

Nicușor Dan acuză presiunea asupra magistraților

este de părere că demersul CSM de a face o plângere penală împotriva unui politician care a avut o opinie politică nu este cel mai echilibrat. Nicușor Dan a făcut referire la situația vicepremierului Oana Gheorghiu. În acest context, el a precizat că există o presiune socială la adresa magistraţilor. Aceștia sunt învinuiți pentru ceea ce se întâmplă rău în justiție, din cauza pensiilor prea mari pe care le au.

„Acum, în sprijinul CSM-ului, dacă vreţi, ca să ducem nuanţele şi echilibru până la capăt, în sprijinul CSM-ului, este un fenomen. CSM-ul este compus din nişte magistraţi care reprezintă alţi 5 sau 6 mii de magistraţi. Şi de mult timp, şi în special de câteva luni, există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţara asta se întâmplă pentru că ei au nişte pensii prea mari”, a afirmat președintele într-o conferinţă de presă.

Șeful statului a justificat demersul , pe care îl consideră dezechilibrat, punându-l pe seama presiunii la care este supusă instituția din partea magistraților. La rândul lor, aceștia se simt presați nejustificat la nivel social.

„CSM-ul a avut o măsură disproporţionată, dar a avut-o la presiunea unor oameni care simt că asupra lor e o presiune socială, care este în mare parte nejustificată”, a mai adăugat Nicuşor Dan.

Exemplul judecătoarei care își ascunde profesia

În acest context, președintele Nicușor Dan a povestit despre cazul unei judecătoare care i-a mărturisit că îi este frică să spună că activează în magistratură.

„Am făcut exerciţiul ăsta. Am vorbit cu o doamnă judecătoare, care mi-a spus: Eu am încercat să-mi fac meseria, m-am dus la toate cursurile de pregătire la care am putut să mă duc, să fiu competentă profesional, să rezolv problemele pe care am să le rezolv. Acum, mi-e ruşine să spun public că sunt judecător. Ba chiar mi-e frică să spun public că sunt judecător. Asta nu-i normal”, a arătat preşedintele.

Tot legat de pensiile magistraților, Nicușor Dan a precizat că nu vede oportunitatea organizării unui referendum pe acest subiect. În opinia sa, toată lumea este de acord că nu este normal ca pensiile să fie mai mari decât salariul. Drept urmare, este suficientă o intervenție legislativă pentru ca acest lucru să fie reglementat.

„Un referendum este un instrument pe care îl foloseşti când părţi din societate au opinii divergente pe o anumită problemă, nu e cazul aici. Şi societatea, şi clasa politică, şi inclusiv magistraţii sunt de acord că nu e normal ca pensia să fie cât salariul, şi atunci este doar o chestiune de armonizare legislativă, de cum să rezolvăm această problemă. Deci nu e necesar un referendum. Toată lumea are aceeaşi opinie în societate pe problema asta”, a spus preşedintele.

Plângerea penală la care a făcut referire Nicușor Dan

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Instituția a acuzat-o că ar fi încălcat independența justiției și statutul magistraților „într-un mod iresponsabil și populist”.

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive. Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”, a transmis CSM.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, la Digi24, că România nu-şi mai permite să plătească pensii speciale. Ea a afirmat că sistemul actual reprezintă un fel de Caritas. Iar banii destinați pensiilor speciale pot fi luaţi de la gura unui copil care se culcă flămând sau din bugetul unui spital care nu are medicamente.