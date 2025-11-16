Președintele Nicușor Dan a declarat că, într-adevăr, există probleme cu pensiile magistraților. Pe de altă parte, „a devenit acum foarte ușor că din cauza asta magistrații sunt de vină pentru orice”, a afirmat șeful statului.

Ce a spus Nicușor Dan despre reforma privind pensiile magistraților

„Cred că toată lumea e de acord că trebuie să scădem pensiile magistraților. Întrebarea e cu cât. Și trebuie să creștem vârsta de pensionare. Întrebarea e cât de graduală trebuie să fie creșterea asta?

E un care trebuia să fie mai devreme. (…) e o structură reprezentativă pentru magistrați, cu care trebuie să dialogăm”, a declarat Nicușor Dan, la România TV.

Nicușor Dan îi apără pe magistrați

„Am stabilit că nu e normal să ai pensia cât salariul. Pe de altă parte, a devenit acum foarte ușor că din cauza asta pentru orice. Sunt mulți magistrați care își fac treaba, care lucrează weekenduri. Trebuie un echilibru”, a mai afirmat președintele.

Acesta a susținut că nu intenționează să schimbe Constituția pentru a tranșa problema: „Totul e să găsim soluția administrativă”.

Tot acum, Dan a precizat că, „teoretic”, privind pensiile magistraților trebuie dată până pe 28 noiembrie: „Tot timpul există un grad de flexibilitate cu Comisia Europeană”.