Nicușor Dan: Doar să spui că vei face e foarte simplu. Eu îi îndemn pe toți bucureștenii să se informeze înainte de alegeri și să compare nu promisiunile, ci ce am făcut noi în 3 ani cu ce au făcut PSD-iștii în 12 ani (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, i-a îndemnat pe toți bucureștenii să se informeze bine înainte de a vota la alegerile din iunie și, în loc să compare promisiunile candidaților și ale partidelor care-i susțin, mai bine ar compara efectiv ce a făcut el în acest mandat și ce au făcut fostele administrații PSD vreme de 12 ani.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Nicușor Dan susține că medicul Cîrstoiu e, de fapt, doar candidatul PSD la Primăria Generală

Cătălin Cîrstoiu, candidatul oficial al PSD-PNL la Primăria Capitalei „va fi susținut de o listă comună PSD-PNL de consilieri, în care o pondere mai mare o vor avea consilierii PSD, deci e un fel al PSD de a se ascunde în spatele unei interfețe care poate să aibă anumite calități, dar mi-e greu să cred că, în ipoteza în care domnia sa ajunge primar, el va controla PSD și nu PSD îl va controla pe domnia sa”, a declarat Nicușor Dan.

La remarca moderatorului că Piedone, considerat de Dan , e mai excentric, pe când Cîrstoiu are o altă reputație, mai sobră, fiind medic, Nicușor Dan a punctat: „Desigur, dar ce e în spate? Și nu intru într-o teorie a conspirației, ci realmente politic cine-i asigură voturile în Consiliu și cum poate să se descurce fără acele voturi”.

Nicușor Dan: Bucureștenii să se informeze bine înainte să voteze

„Să spui că vei face e ceva foarte simplu. În opinia mea, și ăsta e îndemnul meu pentru toți bucureștenii indiferent că simpatizează un partid sau altul, e să se informeze înainte de alegerile astea și să compare ce am făcut noi în trei ani cu ce au făcut ei în 12 ani. Câte fonduri europene am adus noi, câte au adus ei, câți km de conducte au schimbat ei, câți am schimbat noi, Toate lucrurile astea sunt foarte simplu de măsurat. Asta e bătălia. ce au făcut oamenii ăștia concret în administrație decât cine spune mai frumos”, a mai declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.