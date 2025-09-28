B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”

Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”

Selen Osmanoglu
28 sept. 2025, 14:37
Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
Sursa Foto: Facebook/ Nicușor Dan
Cuprins
  1. Ce a spus Nicușor Dan
  2. „Există opinii diferite”
  3. Cea mai importantă discuție, săptămâna viitoare

Președintele României, Nicușor Dan, a mărturisit despre coaliția de guvernare că funcționează momentan, iar acesta este „lucrul important”.

Ce a spus Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat de jurnaliști dacă el consideră că Ilie Bolojan va pleca de la guvernare.

„Haideți să discutăm mai puțin de demisii. Ce se întâmplă este că acest Guvern are trei luni, a luat niște măsuri (…) prin consens. Ãsta este lucrul important. Bineînțeles că există nemulțumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiți există nemulțumiri, dar ce e important este că funcționează în momentul ăsta”, a afirmat Nicușor Dan, conform Agerpres.

„Există opinii diferite”

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă este de acord cu varianta premierului privind cele 13.000 de concedieri din administrația publică locală sau ar trebui să existe o mai mare flexibilitate.

„În orice caz, toți românii văd, simt că avem un aparat și central și local în care sunt poziții ocupate în plus. Cum se va întâmpla asta, în cât timp, astfel încât să funcționeze instituțiile, e o discuție între partidele din coaliție, există opinii diferite. Eu apreciez faptul că aceste discuții, la nivel de lideri, sunt absolut civilizate. Bineînțeles că sunt membri de partid mai exuberanți care critică partidele din coaliție, adverși sau, în fine, partenerii, dar la nivel de lideri e o discuție foarte așezată”, a răspuns președintele Nicușor Dan.

Cea mai importantă discuție, săptămâna viitoare

„Discuția cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuția pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, și sunt mulți, că suntem serioși. Și rectificarea care va fi agreată săptămâna asta și proiectul legii de buget pe 2026, care va fi făcut în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toți oamenii care se uită la noi că suntem pe direcția de stabilitate”, a mărturisit președintele României.

