Nicușor Dan i-a transmis felicitări noului primar general. Președintele cere aplicarea referendumului pentru București

Adrian Teampău
08 dec. 2025, 15:29
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
Cuprins
  1. Nicușor Dan, mesaj după alegerile parțiale
  2. Șeful statului, despre viitor
  3. Nicușor Dan condiționează legea bugetului de referendum

Nicuşor Dan i-a felicitat luni pe noii aleși locali care au câștigat alegerile de duminică, 7 decembrie. Șeful statului a avut un mesaj pentru cel care îi ia locul la Primăria Generală, Ciprian Ciucu.

Nicușor Dan, mesaj după alegerile parțiale

Preşedintele i-a felicitat luni pe aleşii locali care au câștigat alegerile locale parțiale, duminică 7 decembrie, prin votul exprimat de cetățeni. El le-a transmis politicienilor că regula de bază a democrației este aceea că cetățenii au întotdeauna dreptate. Iar opiniile, a mai spus Nicușor Dan, se exprimă la urne, prin vot.

„Felicitări şi succes aleşilor locali confirmaţi prin votul de ieri al cetăţenilor. E regula de bază a democraţiei: cetăţenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile şi le exprimă prin vot”, a scris şeful statului pe pagina sa de Facebook.

În acest context, șeful statului l-a menționat și pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Municipiului București. El i-a urat succes în noua funcție și, totodată a subliniat că acesta va avea nevoie de instrumentele necesare guvernării orașului. Drept urmare a cerut, din nou, să fie pus în aplicare referendumul pentru București. Este vorba despre reglementările prin care Consiliul General repartizează bugetele pentru sectoare, iar nu guvernul.

„Felicitări şi succes lui Ciprian Ciucu. Un oraş complex, restanţe deja istorice şi o relaţie complexă cu celelalte autorităţi ale statului. Bucureştenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul. Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuţia taxelor şi impozitelor bucureştenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, şi toate autorizaţiile la primarul general, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism”, a precizat preşedintele.

Șeful statului, despre viitor

Președintele Nicușor Dan a declarat că alegerile din 7 decembrie au fost un exercițiu democratic. El a apreciat faptul că partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Totodată, președintele a avertizat că urmează o altă perioadă dificilă. El a făcut referire la adoptarea bugetului pe 2026, ultima perioadă de implementare a PNRR sau lansarea programului SAFE.

„Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare”, a conchis Nicuşor Dan.

Nicușor Dan condiționează legea bugetului de referendum

Președintele a declarat, zilele trecute că va condiționa promulgarea viitoarei legi a bugetului pe 2026 de respectarea referendumului aprobat de bucureșteni. Este vorba despre consultarea care impune ca bugetele primăriilor de sector să fie aprobate în Consiliul General.

Pe 24 noiembrie anul trecut, concomitent cu turul I al alegerilor prezidențiale, bucureștenii au votat și pentru referendumul inițiat de Nicușor Dan. Pe atunci primar general, el consulta cetățenii Capitalei cu privire la procedura de alocare a fondurilor către primăriile de sector. Una dintre cele trei întrebări a fost:

„Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?”

Majoritatea locuitorilor municipiului, în proporție de 66,44%, au fost de acord cu inițiativa actualului președinte. În ciuda rezultatului, Parlamentul și Guvernul PSD-PNL au refuzat să pună în aplicare rezultatul consultării. În acest context, președintele Dan susține că va condiționa promulgarea legii bugetului de stat de implementarea rezutatelor referendumului.

