B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, înainte de întâlnirea cu magistrații: „În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are absolut niciun rol, este spectator” (VIDEO)

Nicușor Dan, înainte de întâlnirea cu magistrații: „În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are absolut niciun rol, este spectator” (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 dec. 2025, 08:47
Nicușor Dan, înainte de întâlnirea cu magistrații: „În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are absolut niciun rol, este spectator” (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Nicușor Dan, despre numirea de la ICCJ
  2. Nicușor Dan: Problemele reclamate în Justiție trebuie probate

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, înainte de întâlnirea de luni cu magistrații pe tema problemelor din Justiție, că „preşedintele nu are absolut niciun rol” în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). În acest moment, persoana în cauză este controversata Lia Savonea.

Nicușor Dan, despre numirea de la ICCJ

„Spre deosebire de șefii parchetelor, pe care îi numește președintele, în numirea şefului Înaltei Curţi, preşedintele nu are absolut niciun rol. E o numire pe care o face CSM-ul, în urma unui concurs care anul ăsta a avut un candidat şi la care preşedintele este spectator”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, vineri dimineaţă, după participarea la reuniunea Consiliului European.

În trecut, Dan a atras atenția că anul acesta n-a candidat decât Lia Savonea pentru această funcție și s-a întrebat de ce aceasta n-a avut contracandidați.

Nicușor Dan: Problemele reclamate în Justiție trebuie probate

Luni, Nicușor Dan va discuta cu magistrații, la Cotroceni, despre problemele din Justiţie semnalate în documentarul Recorder. Vor discuta, între altele, despre detaşarea și transferul judecătorilor, care afectează derularea proceselor ducând de multe ori la prescripție, salarizarea şi pensiile din sistem, dar şi despre libertatea de exprimare a magistraților.

Președintele a afirmat că a primit multe materiale de la magistrați, iar analiza va dura două – trei luni.

„Sunt probleme la Inspecția Judiciară, la modul în care se fac promovări pe funcții de conducere în instanțe și de la instanțele inferioare la cele superioare. Lucrurile astea trebuie probate. Nu e o chestiune de slogane sau de cine strigă mai tare. Sunt lucruri foarte serioase și trebuie probate”, a mai declarat Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan vrea să schimbe protocolul coaliției de guvernare. Liderul PNL vrea sancțiuni pentru cei care încalcă înțelegerea
Politică
Ilie Bolojan vrea să schimbe protocolul coaliției de guvernare. Liderul PNL vrea sancțiuni pentru cei care încalcă înțelegerea
Nicușor Dan: „Coaliția asta a reușit, dacă ne uităm macro”
Politică
Nicușor Dan: „Coaliția asta a reușit, dacă ne uităm macro”
Nicușor Dan: UE va împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro
Politică
Nicușor Dan: UE va împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro
Radu Miruță răspunde celor care au criticat lipsa sa de studii militare: „Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin ’90 încoace”
Politică
Radu Miruță răspunde celor care au criticat lipsa sa de studii militare: „Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin ’90 încoace”
Ministrul Muncii se opune propunerii lui Ilie Bolojan de a scădea ajutorul de șomaj: „Nu este lene, este un moment dificil în viaţa unei persoane”
Politică
Ministrul Muncii se opune propunerii lui Ilie Bolojan de a scădea ajutorul de șomaj: „Nu este lene, este un moment dificil în viaţa unei persoane”
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, și-a anunțat demisia: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”
Politică
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, și-a anunțat demisia: „La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”
Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă” (VIDEO, FOTO)
Politică
Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă” (VIDEO, FOTO)
Victor Ponta contestă numirea lui Radu Miruță la Apărare. Ce motive invocă fostul premier (FOTO)
Politică
Victor Ponta contestă numirea lui Radu Miruță la Apărare. Ce motive invocă fostul premier (FOTO)
Războiul din coaliție între USR și PSD continuă. Dominic Fritz, replică ironică pentru Sorin Grindeanu
Politică
Războiul din coaliție între USR și PSD continuă. Dominic Fritz, replică ironică pentru Sorin Grindeanu
Nicușor Dan este deranjat de zgomotul din Coaliție. Critici pentru liderii partidelor de la guvernare (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan este deranjat de zgomotul din Coaliție. Critici pentru liderii partidelor de la guvernare (VIDEO)
Ultima oră
11:51 - Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox
11:45 - TikTok vinde operațiunile din SUA. Cu cine s-a înțeles și ce prevede acordul
11:42 - Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
11:23 - Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
11:13 - Constanța: O mașină cu migranți s-a izbit de un cap de pod, în timp ce încerca să fugă de polițiștii de frontieră. Bilanțul victimelor (VIDEO)
10:56 - Ilie Bolojan vrea să schimbe protocolul coaliției de guvernare. Liderul PNL vrea sancțiuni pentru cei care încalcă înțelegerea
10:42 - Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate
10:33 - Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Mihaela Bilic a explicat care este varianta mai bună
10:30 - Vremea în România astăzi, 19 decembrie 2025. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
10:08 - Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă