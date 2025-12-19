Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, înainte de întâlnirea de luni cu magistrații pe tema problemelor din Justiție, că „preşedintele nu are absolut niciun rol” în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). În acest moment, persoana în cauză este

Nicușor Dan, despre numirea de la ICCJ

„Spre deosebire de șefii parchetelor, pe care îi numește președintele, în numirea şefului Înaltei Curţi, preşedintele nu are absolut niciun rol. E o numire pe care o face CSM-ul, în urma unui concurs care anul ăsta a avut un candidat şi la care preşedintele este spectator”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, vineri dimineaţă, după participarea la reuniunea Consiliului European.

În trecut, Dan a atras atenția că anul acesta n-a candidat decât Lia Savonea pentru această funcție și s-a întrebat de ce aceasta n-a avut contracandidați.

Nicușor Dan: Problemele reclamate în Justiție trebuie probate

Luni, Nicușor Dan la Cotroceni, despre problemele din Justiţie semnalate în documentarul Recorder. Vor discuta, între altele, despre detaşarea și transferul judecătorilor, care afectează derularea proceselor ducând de multe ori la prescripție, salarizarea şi pensiile din sistem, dar şi despre libertatea de exprimare a magistraților.

Președintele a afirmat că a primit multe materiale de la magistrați, iar analiza va dura două – trei luni.

„Sunt probleme la Inspecția Judiciară, la modul în care se fac promovări pe funcții de conducere în instanțe și de la instanțele inferioare la cele superioare. Lucrurile astea trebuie probate. Nu e o chestiune de slogane sau de cine strigă mai tare. Sunt lucruri foarte serioase și trebuie probate”, Nicușor Dan.