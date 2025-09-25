B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, întrebat dacă Ilie Bolojan trebuie să demisionez, în cazul în care CCR respinge vreun pachet de măsuri: „Deloc”

Nicușor Dan, întrebat dacă Ilie Bolojan trebuie să demisionez, în cazul în care CCR respinge vreun pachet de măsuri: „Deloc”

George Lupu
26 sept. 2025, 00:11
Nicușor Dan, întrebat dacă Ilie Bolojan trebuie să demisionez, în cazul în care CCR respinge vreun pachet de măsuri: Deloc
Premierul Ilie Bolojan (PNL) și președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Nicușor Dn despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan
  2. Ce decizii a luat CCR
  3. Ce reclamă Curtea Supremă

Președintele Nicușor Dan consideră că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă vreunul din pachetele de reformă pentru reducerea deficitului bugetar va fi respins la Curtea Constituțională.

Ce spune Nicușor Dn despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan

Întrebat dacă respingerea pachetelor de reformă la Curtea Constituțională ar trebui să atragă demisia, premierului Ilie Bolojan a răspuns: “Deloc. Deloc”.

„Eu am făcut vreo patru sau cinci sesizări de neconstituționalitate. Una ne-a fost admisă, una ne-a fost respinsă. CCR a apreciat altfel decât am apreciat eu. Democrație… e democrație. Dreptul nu este chiar matematică, este o chestiune de a interpreta niște texte care sunt scrise în limbajul natural, în limbajul natural poți să ai ambiguități… deloc, nu văd niciun fel de legătură”, a declarat președintele joi, la Digi24.

El spune că guvernul a fost de bună credință în redactarea textelor de lege. „Dar se întâmplă în viață, în știința juridică, ca ceea ce tu crezi că este legal și constituțional să nu fie, se mai întîmplă.”

Curtea Constituțională (CCR) a anunțat, după o ședință care a durat circa o oră și jumătate, că respinge sesizarea AUR împotriva legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Pe toate celelalte patru sesizări, una vizând reforma pensiilor magistraților, se va pronunța abia pe 8 octombrie.

Ce decizii a luat CCR

Deciziile luate miercuri de CCR privind obiecțiile de constituționalitate discutate:

  • Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE 8 octombrie
  • Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – AMÂNARE 8 octombrie
  • Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – AMÂNARE 8 octombrie
  • Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – RESPINGERE
  • Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – AMÂNARE 8 octombrie

Ce reclamă Curtea Supremă

Reforma pensiilor speciale ale magistraților a fost atacată la CCR de Curtea Supremă.

Aceasta reclamă „tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii”, precum și faptul că legea a încălcat 37 de decizii anterioare ale Curții Constituționale.

„Principalele motive de neconstituționalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenței justiției, al securității juridice, al legalității și neretroactivității legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare rațională și obiectivă, nesocotirea unor obligații legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituționale substanțiale referitoare la condițiile în care guvernul își poate asuma răspunderea, precum și a numeroase decizii obligatorii ale Curții Constituționale, cât și normele de tehnică legislativă”, susține ICCJ.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a acuzat faptul că magistrații români ies la pensie la 48-49 de ani, iar o pensie medie în magistratură depășește 24.000 de lei, cu mult peste media pensiilor de rând. Mai mult, magistrații care au avut și funcții de conducere ajung la pensii chiar și de 40.000 de lei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani” / „Potra a încercat în România ce a încercat în țări africane”
Politică
Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani” / „Potra a încercat în România ce a încercat în țări africane”
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui conflict militar direct cu Rusia și ce măsuri pregătește România în materie de apărare: “Este o obligație legală”
Politică
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui conflict militar direct cu Rusia și ce măsuri pregătește România în materie de apărare: “Este o obligație legală”
Ce spune Tanczos Barna despre lipsa banilor pentru pensii și salarii la ministere: „Sunt informații alarmiste și false. Nu avem o situație apocaliptică”
Politică
Ce spune Tanczos Barna despre lipsa banilor pentru pensii și salarii la ministere: „Sunt informații alarmiste și false. Nu avem o situație apocaliptică”
Război uriaș între Diana Șoșoacă și Silvestru, fostul soț: „Este un incult juridic”/ „Sigur o s-o rețină. Doamne ajută!”
Politică
Război uriaș între Diana Șoșoacă și Silvestru, fostul soț: „Este un incult juridic”/ „Sigur o s-o rețină. Doamne ajută!”
MAE denunță informații false distribuite masiv ce atribuie fals ministrului Oana Ţoiu afirmaţii privind Republica Moldova
Politică
MAE denunță informații false distribuite masiv ce atribuie fals ministrului Oana Ţoiu afirmaţii privind Republica Moldova
Apel disperat al oamenilor de știință: “Bombardați imediat laboratoarele de inteligență artificială pentru a preveni apocalipsa”
Politică
Apel disperat al oamenilor de știință: “Bombardați imediat laboratoarele de inteligență artificială pentru a preveni apocalipsa”
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu: Reforma PAC aduce beneficii directe pentru fermierii români
Politică
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu: Reforma PAC aduce beneficii directe pentru fermierii români
Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean: „Pentru partenerii internaționali, Ilie Bolojan este astăzi cel mai credibil interlocutor român”
Politică
Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean: „Pentru partenerii internaționali, Ilie Bolojan este astăzi cel mai credibil interlocutor român”
Lucian Bode: reguli unitare pentru trotinete – cască, asigurare și responsabilitate în trafic
Politică
Lucian Bode: reguli unitare pentru trotinete – cască, asigurare și responsabilitate în trafic
Ministrul Moșteanu, declarații după ședința CSAT. Cum vor fi doborâte dronele și avioanele militare care încalcă spațiul nostru aerian și ce se întâmplă în cazul aeronavelor civile (VIDEO)
Politică
Ministrul Moșteanu, declarații după ședința CSAT. Cum vor fi doborâte dronele și avioanele militare care încalcă spațiul nostru aerian și ce se întâmplă în cazul aeronavelor civile (VIDEO)
Ultima oră
23:55 - Folosirea excesivă a emoji-urilor, motiv surprinzător pentru despărțiri. Ce arată studiile
23:34 - O nouă listă de sancțiuni pregătită de UE: Sunt vizate o bursă internațională de criptomonede și o monedă digitală
23:17 - Cum putem transforma resturile din bucătărie în resurse pentru grădină. Iată câteva sfaturi eficiente
22:49 - Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani” / „Potra a încercat în România ce a încercat în țări africane”
22:40 - Alex Velea, declarații ȘOCANTE despre drama prin care a trecut Antonia: „Au nenorocit-o psihic” / „Eu și nevastă-mea suntem foarte judecați”
22:00 - Cetățenie română „începând de la 2.000 de euro”. Schema rușilor pentru obținerea pașaportului românesc
21:59 - Ella l-a dat uitării pe Teo! Cu cine se iubește acum fosta concurentă de la „Insula Iubirii”
21:57 - Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui conflict militar direct cu Rusia și ce măsuri pregătește România în materie de apărare: “Este o obligație legală”
21:39 - Ce spune Tanczos Barna despre lipsa banilor pentru pensii și salarii la ministere: „Sunt informații alarmiste și false. Nu avem o situație apocaliptică”
21:26 - Război uriaș între Diana Șoșoacă și Silvestru, fostul soț: „Este un incult juridic”/ „Sigur o s-o rețină. Doamne ajută!”