Politică

Nicușor Dan, la Timișoara. Cu cine a discutat și ce companii a vizitat: „Am fost impresionat de diversitatea și dinamismul economiei locale” (VIDEO)

Ana Maria
30 sept. 2025, 17:48
Nicușor Dan, la Timișoara. Cu cine a discutat și ce companii a vizitat: Am fost impresionat de diversitatea și dinamismul economiei locale (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Președintele Nicușor Dan a susținut o declarație de presă, la Timișoara, după participarea la conferința publică „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”.

Nicușor Dan a precizat că a avut “o discuție substanțială cu reprezentanții mediului de afaceri din Timișoara” și că a fost impresionat de “diversitatea și dinamismul economiei locale”.

Cu cine a discutat Nicușor Dan, la Timișoara

Președintele a subliniat necesitatea de a repara „o ruptură” între stat și mediul privat, pledând pentru un dialog de conținut substanțial la definirea politicilor publice economice.

“Este o chestiune importantă de securitate pentru UE să se extindă în nord-est: Ucraina, Moldova și zona Balcanilor. Și România, în măsura în care există dorință, poate să ajute aceste țări.

Apoi, s-a discutat mult despre rolul orașelor în Uniunea Europeană și echilibrul dintre state și orașe. Și aici eu, ca fost primar, sunt un suporter al unui rol mai important al orașelor în Uniune, în procesele de decizie, pentru că, așa cum este economia azi, orașele sunt poli de dezvoltare.

Al doilea palier a fost cel economic. Am avut o discuție substanțială cu reprezentanții mediului de afaceri din Timișoara. În primul rând, am fost impresionat și de diversitatea, și de dinamismul economiei locale, foarte multă inovare. Și, bineînțeles, am schimbat niște opinii despre cum putem, pentru că între stat și mediul privat este o ruptură pe care trebuie să o reparăm.

Adică, în momentul în care vom defini politicile publice ale statului român în zona economică, trebuie să avem un dialog de conținut substanțial cu mediul de afaceri și, pe același palier, am vizitat două companii foarte interesante, ambele în zona de tehnologie. Una care folosește Inteligența Artificială în zona medicală pentru a evalua, interpreta în mod sistematic rezultatele proceselor imagistice, și aici lucrurile astea, dincolo că e ceva foarte interesant, e ceva care scutește foarte mult din activitatea medicilor radiologi, făcând asta automat.

Este ceva ce statul român, în momentul în care va avea mari campanii, ceea ce eu îmi doresc, mari campanii de screening pe diferite boli, este un instrument de care, în mod evident, va avea nevoie pentru ca, în mod automat, să interpreteze imaginile de la categorii foarte mari de oameni”, a precizat președintele.

Ce companii a mai vizitat Nicușor Dan

“Și am vizitat o altă companie de tehnologie românească, de asemenea, care produce multe chestiuni bazate pe recunoaștere de imagini și automatizarea recunoașterii de imagini. Pentru mine, știți că, ca și primar, am avut o preocupare pentru monitorizarea traficului și au fost lucruri interesante pe care le-am învățat.

Ei fac tehnologia asta la comanda unei entități din Statele Unite și, bineînțeles, că sunt foarte deschiși să facă lucrul ăsta în România, și în Europa.

Am vizitat, și mi-a făcut mare plăcere, sediul Societății Timișoara, un simbol al societății civile, un simbol al Timișoarei și un simbol al aspirațiilor societății românești după Revoluția din 1989.

Și am vizitat, de asemenea, și m-am bucurat foarte tare să văd colaborarea între reprezentanții cultelor religioase din România. Este ceva ce trebuie să învățăm să facem cu toții pentru o reconciliere în această societate, care are niște diviziuni care ne împiedică să vedem binele și aspirațiile comune.

Și, bineînțeles, la nivel personal, Timișoara este un oraș în care am trăit trei luni în anul 1987, trimestrul 3, lotul de matematică, multe amintiri, un oraș care mi-a plăcut și atunci, și îmi place și acum foarte mult și a fost o mare plăcere să-l revăd”, a adăugat Nicușor Dan.

Tags:
