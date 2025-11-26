Nicușor Dan, nimic despre drona care s-a plimbat pe deasupra României. Și Ilie Bolojan a ratat momentul

Au trecut mai bine de 24 de ore de când una sau mai multe drone rusești s-au plimbat pe deasupra României, iar de la nivel înalt nu a venit nicio declarație. Nici Nicușor Dan, nici Ilie Bolojan nu au considerat de cuviință să ne spună ceva.

Nicușor Dan, pe urmele lui Iohannis?

Nicușor Dan pare să meargă cu pași repezi pe urmele predecesorului său la Palatul Cotroceni. Așa cum rata Klaus Iohannis momentele critice pentru România, ne aducem aminte de ziua în care nu mai avea Guvern, dar el discuta despre relații economice cu niște nemți, așa și Nicușor Dan a fost surprins de periplul dronei pe deasupra României la o conferință pe digitalizare. Nimic nu l-a făcut să își schimbe discursul și să aibă o reacție.

Problema este că nici după ce au trecut peste 24 de ore, Nicușor Dan nu a considerat necesar să ofere vrea declarație. Nici măcar pe rețelele sociale, unde ultima sa postare este tot despre marele summit pe digitalizare.

Și ar avea totuși de dat niște explicații, dacă ne aducem aminte că luna trecută dădea asigurări că următoarea care va intra ilegal în România va fi doborâtă. Deși i se părea o glumă și atunci.

Nici Ilie Bolojan nu a fost impresionat de drona de deasupra României

Premierul Ilie Bolojan a fost la fel de neimpresionat de drona care s-a plimbat pe deasupra României. Șeful Guvernului a considerat mai important să se laude cu reușitele sale economice, decât să ne explice cum de nu reușim să ne apărăm de o amărâtă de dronă.

Nicio clipă, niciunul dintre cei doi, președinte și premier, nu pare să se fi întrebat ce se întâmpla dacă drona era înarmată. Niciunul nu s-a întrebat dacă suntem în stare să ne protejăm singuri. Niciunul nu și-a pus problema că s-ar fi putut să moară oameni. Țara merge și singură, par să își spună cei doi. Iar dacă se întâmplă o tragedie, vedem noi după…