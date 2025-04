Nicuşor Dan: „Orice om în ţara asta are voie să aibă o activitate politică, de vreme ce suntem o democrație” / CAB a decis că USR nu-i poate face campanie (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, a reacționat la conflictul din USR în jurul susținerii sale afirmând că orice om e liber să aibă ce opțiune politică vrea.

„Acum e multă emoţie. Am fost candidat independent la alegerile locale din Bucureşti şi am fost sprijinit de mai multe partide, în sensul că membrii acestor partide au făcut campanie pentru mine. Orice om în ţara asta, cât timp rămânem o democraţie, are voie să aibă opţiune politică şi să facă activitate politică”, a declarat Nicușor Dan, punctând că el e candidat independent.

Acesta a mai precizat că e posibil chiar mâine, 18 aprilie, să-și lanseze programul de prezidențiabil.

CAB: USR nu-i poate face campanie lui Nicușor Dan

Joi, Curtea de Apel București (CAB) Biroului Electoral Central (BEC) potrivit căreia USR nu-i poate face campanie lui Nicușor Dan.

Cererea liderilor USR de anulare a deciziei BEC a fost respinsă de CAB pe motiv că ea a fost depusă de secretarul general al USR, nu de președinta partidului, adică de Elena Lasconi.

Decizia CAB poate fi contestată.

Nicușor Dan acuză BEC de cenzură

Amintim că, recent, Nicușor Dan a avut după ce BEC mai multe postări, pe că reprezintă „materiale publicitare politice cu conţinut ilegal”.

„De la ce funcție în sus consideră Biroul Electoral Central că un cetățean are dreptul la liberă exprimare?

Prin mai multe decizii din ultimele zile BEC s-a transformat în Biroul Electoral al Cenzurii libertății de exprimare. Peste 150 de cetățeni români neafiliați politic, care au scris opinii în limitele libertății de exprimare despre candidații la prezidențiale, au primit decizii prin care postările lor au fost șterse de pe marile rețele de socializare.

În același timp, Marcel Ciolacu, prim-ministru, actor politic, susținător și finanțator prin partidul pe care îl conduce al candidatului Crin Antonescu, are voie să scrie despre mine făcând explicit campanie electorală candidatului coaliției fără mențiunile obligatorii impuse de AEP la finalul postărilor sale. Mențiuni obligatorii adoptate de guvernul condus tot de Marcel Ciolacu.

Consider că interpretările BEC în ambele situații, și în ceea ce privește simpli cetățeni cât și în ceea ce-l privește pe șeful PSD Marcel Ciolacu, sunt eronate și periculoase pentru că se folosesc măsuri diferite”, a transmis Nicușor Dan, pe Facebook.

Și Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a acuzat BEC de dublă măsură, deoarece a dat jos postări de pe Facebook în care era lăudat Nicușor Dan, dar a menținut postările favorabile lui Crin Antonescu: „E clar că tot sistemul s-a pus în spatele lui Antonescu”.