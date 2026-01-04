B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan participă la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris. Cât de aproape este un acord de pace

Nicușor Dan participă la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris. Cât de aproape este un acord de pace

Iulia Petcu
04 ian. 2026, 15:27
Nicușor Dan participă la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris. Cât de aproape este un acord de pace
Nicușor Dan Sursa foto: captura video
Cuprins
  1. Ce rol are reuniunea „Coaliției de Voință” organizată la Paris
  2. Ce s-a discutat la întâlnirea aliaților europeni de la Kiev
  3. Cum se implică Statele Unite în aceste demersuri diplomatice
  4. Cât de aproape este un acord de pace, potrivit Kievului

Președintele Nicușor Dan se pregătește să participe, la Paris, la o reuniune diplomatică de nivel înalt, într-un context european marcat de intensificarea negocierilor privind războiul din Ucraina. Întâlnirea are loc pe fondul unor eforturi susținute de conturare a unui posibil acord de pace și de clarificare a garanțiilor de securitate post-conflict.

Ce rol are reuniunea „Coaliției de Voință” organizată la Paris

Potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, preluat de Agerpres, președintele Nicușor Dan va lua parte marți, la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”. Această structură informală reunește statele care sprijină Ucraina, atât politic, cât și militar, și care încearcă să coordoneze o poziție comună privind pașii următori ai procesului diplomatic.

Summitul din Franța vine după o serie de consultări intense desfășurate în capitala Ucrainei, unde aliații europeni au analizat cea mai recentă versiune a planului de încheiere a conflictului cu Rusia. Miza întâlnirii de la Paris este armonizarea pozițiilor naționale și stabilirea unui cadru coerent de acțiune pentru perioada următoare.

Ce s-a discutat la întâlnirea aliaților europeni de la Kiev

Sâmbătă, la Kiev, consilieri de securitate din 15 țări, printre care Franța, Germania și Canada, s-au reunit alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și NATO. Aceasta a fost prima întâlnire de acest tip din acest an, fiind concentrată pe evaluarea documentelor de lucru și a variantelor de compromis discutate până în prezent.

„Prima parte a întâlnirii s-a concentrat pe documentele-cadru, în special garanţiile de securitate şi abordările planului de pace, precum şi pe succesiunea următorilor paşi comuni”, a precizat sâmbătă, pe Telegram, negociatorul-şef al Ucrainei, Rustem Umerov.

Discuțiile au vizat inclusiv modul în care ar putea fi implementate aceste garanții într-un eventual acord final, relatează Antena3.

Cum se implică Statele Unite în aceste demersuri diplomatice

Statele Unite continuă să joace un rol central în eforturile de mediere, inclusiv prin canale de comunicare separate cu Moscova și Kievul. Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanță la reuniunea de la Kiev, fapt confirmat de un oficial ucrainean pentru AFP.

Eforturile diplomatice s-au intensificat încă din luna noiembrie, sub coordonarea administrației Trump, care a accelerat contactele internaționale în încercarea de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial. Aceste demersuri urmăresc identificarea unei formule acceptabile pentru ambele părți implicate.

Cât de aproape este un acord de pace, potrivit Kievului

În discursul său de Anul Nou pentru 2026, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj prudent, dar optimist, privind stadiul negocierilor. El a declarat că un acord este „gata în proporţie de 90%”, subliniind însă că ultimele detalii rămân decisive.

Zelenski a avertizat că restul de 10% va determina „soarta păcii”, în condițiile în care statutul teritoriilor ocupate de Rusia continuă să fie una dintre cele mai sensibile și dificile probleme ale negocierilor. Această temă este așteptată să figureze și pe agenda reuniunii de la Paris, unde liderii europeni vor încerca să contureze o poziție comună.

Tags:
Citește și...
Guvernul vrea creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile. Ce spune premierul Ilie Bolojan despre reforma sistemului de pensionare
Politică
Guvernul vrea creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile. Ce spune premierul Ilie Bolojan despre reforma sistemului de pensionare
Premierul Ilie Bolojan, reacție dură față de absența judecătorilor CCR de la ședința despre pensiile speciale: „Este anormal să procedezi în felul acesta”
Politică
Premierul Ilie Bolojan, reacție dură față de absența judecătorilor CCR de la ședința despre pensiile speciale: „Este anormal să procedezi în felul acesta”
România sare în ajutorul Elveției după incendiul din Crans-Montana. Radu Miruță: „Când cineva are nevoie, nu întrebi ‘de ce’ sau ‘cât costă’”
Politică
România sare în ajutorul Elveției după incendiul din Crans-Montana. Radu Miruță: „Când cineva are nevoie, nu întrebi ‘de ce’ sau ‘cât costă’”
George Simion: „E timpul pentru o manifestație MARE. Sunteți pregătiți?”. Ce anunț a făcut liderul AUR
Politică
George Simion: „E timpul pentru o manifestație MARE. Sunteți pregătiți?”. Ce anunț a făcut liderul AUR
Prima decizie majoră așteptată să o ia Guvernul Bolojan în luna ianuarie. Ce a anunțat premierul
Politică
Prima decizie majoră așteptată să o ia Guvernul Bolojan în luna ianuarie. Ce a anunțat premierul
Mesajul lui Nicușor Dan pentru 2026: „Să fie un an al păcii”. Ce clip a publicat președintele cu privire la ce s-a întâmplat în 2025 (VIDEO)
Politică
Mesajul lui Nicușor Dan pentru 2026: „Să fie un an al păcii”. Ce clip a publicat președintele cu privire la ce s-a întâmplat în 2025 (VIDEO)
Mesajul lui Călin Georgescu de Anul Nou. Ce a transmis susținătorilor săi: „Vă iubesc mult, pentru că …”
Politică
Mesajul lui Călin Georgescu de Anul Nou. Ce a transmis susținătorilor săi: „Vă iubesc mult, pentru că …”
Mesajul de Anul Nou transmis de Ilie Bolojan: „Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe”
Politică
Mesajul de Anul Nou transmis de Ilie Bolojan: „Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe”
Ce mesaj a transmis Nicușor Dan de Anul Nou: „Drumul nu va fi ușor”. Președintele a prezentat bilanțul pe 2025
Politică
Ce mesaj a transmis Nicușor Dan de Anul Nou: „Drumul nu va fi ușor”. Președintele a prezentat bilanțul pe 2025
Ministrul Apărării a dezvăluit ce pensie are tatăl său, fost judecător. Radu Miruță: „Copil de la țară, a învățat la lumânare”
Politică
Ministrul Apărării a dezvăluit ce pensie are tatăl său, fost judecător. Radu Miruță: „Copil de la țară, a învățat la lumânare”
Ultima oră
14:26 - Cod galben și portocaliu de ninsori și viscol în România. Ce avertizează meteorologii ANM
13:39 - Scutirile gardă a medicilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța atrag atenția autorităților. Ce spune ministrul Sănătății despre situație
12:46 - Român decedat în incendiul devastator din Crans-Montana, confirmare oficială de la MAE. Ce mesaj a transmis președintele Nicușor Dan
11:55 - Răspuns ironic din partea lui Zelenski despre capturarea lui Maduro. Cum a reacționat președintele ucrainean (VIDEO)
10:44 - Vremea în România, 4 ianuarie 2026. Precipitațiile se extind în toată țara, iar temperaturile încep să scadă treptat
10:02 - Ninsorile îngreunează traficul în mai multe județe din țară. Ce recomandări transmit polițiștii șoferilor care pleacă la drum
09:25 - Guvernul vrea creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile. Ce spune premierul Ilie Bolojan despre reforma sistemului de pensionare
08:39 - Nicolas Maduro a fost dus la New York în arest. Cum arată cele mai noi imagini cu liderul capturat (FOTO, VIDEO)
23:54 - Un jandarm de 27 de ani din București a violat o adolescentă de 16 ani. Jandarmeria Capitalei: „Conducerea unității va lua măsuri disciplinare drastice”
23:16 - Momentul ideal pentru despodobirea bradului. Ce se spune că atragi dacă nu respecți tradiția