Președintele Nicușor Dan se pregătește să participe, la Paris, la o reuniune diplomatică de nivel înalt, într-un context european marcat de intensificarea negocierilor privind războiul din Ucraina. Întâlnirea are loc pe fondul unor eforturi susținute de conturare a unui posibil acord de pace și de clarificare a garanțiilor de securitate post-conflict.

Ce rol are reuniunea „Coaliției de Voință” organizată la Paris

Potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, preluat de Agerpres, președintele va lua parte marți, la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”. Această structură informală reunește statele care sprijină Ucraina, atât politic, cât și militar, și care încearcă să coordoneze o poziție comună privind pașii următori ai procesului diplomatic.

Summitul din Franța vine după o serie de consultări intense desfășurate în capitala Ucrainei, unde aliații europeni au analizat cea mai recentă versiune a planului de încheiere a conflictului cu Rusia. Miza întâlnirii de la Paris este armonizarea pozițiilor naționale și stabilirea unui cadru coerent de acțiune pentru perioada următoare.

Ce s-a discutat la întâlnirea aliaților europeni de la Kiev

Sâmbătă, la Kiev, consilieri de securitate din 15 țări, printre care Franța, Germania și Canada, s-au reunit alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și . Aceasta a fost prima întâlnire de acest tip din acest an, fiind concentrată pe evaluarea documentelor de lucru și a variantelor de compromis discutate până în prezent.

„Prima parte a întâlnirii s-a concentrat pe documentele-cadru, în special garanţiile de securitate şi abordările planului de pace, precum şi pe succesiunea următorilor paşi comuni”, a precizat sâmbătă, pe Telegram, negociatorul-şef al Ucrainei, Rustem Umerov.

Discuțiile au vizat inclusiv modul în care ar putea fi implementate aceste garanții într-un eventual acord final, relatează Antena3.

Cum se implică Statele Unite în aceste demersuri diplomatice

Statele Unite continuă să joace un rol central în eforturile de mediere, inclusiv prin canale de comunicare separate cu Moscova și Kievul. Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanță la reuniunea de la Kiev, fapt confirmat de un oficial ucrainean pentru AFP.

Eforturile diplomatice s-au intensificat încă din luna noiembrie, sub coordonarea administrației Trump, care a accelerat contactele internaționale în încercarea de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial. Aceste demersuri urmăresc identificarea unei formule acceptabile pentru ambele părți implicate.

Cât de aproape este un acord de pace, potrivit Kievului

În discursul său de Anul Nou pentru 2026, președintele ucrainean a transmis un mesaj prudent, dar optimist, privind stadiul negocierilor. El a declarat că un acord este „gata în proporţie de 90%”, subliniind însă că ultimele detalii rămân decisive.

Zelenski a avertizat că restul de 10% va determina „soarta păcii”, în condițiile în care statutul teritoriilor ocupate de Rusia continuă să fie una dintre cele mai sensibile și dificile probleme ale negocierilor. Această temă este așteptată să figureze și pe agenda reuniunii de la Paris, unde liderii europeni vor încerca să contureze o poziție comună.