Nicușor Dan respinge interpretarea USR: „La congresul PNL am spus deja că voi fi un partener”

Adrian A
17 nov. 2025, 11:22
Nicușor Dan respinge interpretarea USR: „La congresul PNL am spus deja că voi fi un partener”
Sursa foto: Captura video B1 TV

Într-o declaraţie recentă, Nicuşor Dan a clarificat că folosirea fotografiei sale de către USR în campania pentru Bucureşti nu poate fi considerată susţinere sau validare politică.

El a explicat că sloganul preluat de USR — „Veţi avea în mine un partener” — este un mesaj pe care l-a transmis anterior liberalilor, la congresul PNL din vară. Totodată, Dan a admis că în competiţia pentru Primăria Capitalei Anca Alexandrescu reprezintă un risc electoral real.

„Constituţia îmi interzice să spun cum s-au comportat”, a spus Nicușor referindu-se la activitatea primarilor de sector, o trimitere voalat directă la influența unor grupări de interese.

Președintele a subliniat că este vorba despre „o competiție în patru” pentru Bucureşti — cei trei candidaţi menţionaţi și Anca Alexandrescu — precizând că, deşi nu va face o recomandare publică, „am un favorit pe care voi pune ştampila în cabina de vot”.

Reamintim că Ludovic Orban, în calitate de consilier prezidenţial, a acuzat USR că se folosește într-un mod exagerat de imaginea lui Nicușor Dan în promovarea electorală: „Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui… până la urmă o să ajungă să îi enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan”. El a insistat că președintele „nu este implicat în campania pentru Primăria Capitalei”, reiterând că „decizia este a bucureştenilor şi urmează să hotărască”.

