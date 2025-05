Nicușor Dan, singur la dezbaterea electorală, George Simion nu s-a prezentat: „Dau în scris că nu crește TVA-ul”. Ce spune despre situația economică a țării: „Vom reuși să redresăm”

Nicușor Dan a acceptat invitația la dezbaterea de la Digi24, organizată luni seară. George Simion nu s-a prezentat.

Ba, mai mult, , în care apare discutând cu jurnaliștii Digi 24, în legătură cu pregătirea pentru dezbaterea prezidențială cu .

În acel clip, Simion i-a acuzat pe cei de la Digi 24, că îi pregătesc ”un asasinat mediatic” și de aceea alege să nu meargă la dezbatere.

„Trebuie să oprim marea evaziune”

Întrebat dacă situația actuală se compară cu criza din 2009, precum și dacă ar putea ajunge 1 euro la 6 lei, Nicușor Dan a răspuns:

„Noi am avut cel puțin trei ani în care deficitul a fost scăpat de sub control, inclusiv această jumătate de an, primele patru luni din 2025, și situația financiară este dificilă. Această situație nu este o abstracție, se vede în inflație, adică în prețurile plătite de români. Pe de altă parte, la PMB am fost într-o situație dificilă, iar astăzi ratingul Capitalei este patru trepte peste cel al țării. Trebuie să oprim marea evaziune, să luăm mai repede fonduri europene, să tăiem cheltuieli ale statului și trebuie să ne uităm la companiile statului, unde managementul este departe de a fi performant”.

Chestionat și cât de rău va fi din punct de vedere economic, candidatul independent la prezidențiale a menționat că “vom reuși să redresăm”.

„Vom reuși să redresăm. Când am venit la primărie nimeni nu ne dădea șanse să ieșim din faliment – și am ieșit. Ne ducem spre un deficit uriaș, 20-30% cheltuieli mai mult decât venituri. Putem să ne ducem spre un deficit de 7% în 2025, așa cum și-a propus Guvernul. Odată ce ieșim din această zonă de neîncredere, putem să ținem în frâu economia. Zona privată a economiei este mult mai solidă decât în 2008-2009. Noi avem un TVA de 19%, încasăm 70% din 19%. Statul român trebuie să fie suficient de ferm pentru a încasa taxele care i se cuvin, la cuantumul de azi”, a explicat Nicușor Dan.

„Da, dau în scris că nu crește TVA”

“Dați în scris că nu crește TVA?”, a fost întrebat candidatul la prezidențiale.

“Da, dau în scris”, a răspuns Nicușor Dan.

“Cât prognozați că va fi TVA?”, a mai fost întrebat primarul General al Capitalei.

“Eu vreau să îl păstrăm la nivelul de 19%, cât este acum. Putem ține zona fiscală cu TVA de 19%.

Există un echilibru de putere între președinte și Guvern în zona executivă. Într-adevăr, momentul important al președintelui este cel în care numește primul ministru, trebuie să fie foarte atent la acel moment, care este propunerea de premier, care este componența Guvernului, care este programul Guvernului”, a răspuns Dan.

Întrebat ce va face dacă i se va propune să promulge o lege care mărește TVA-ul, Nicușor Dan a spus: “Mă voi asigura că nu vom fi în această ipoteză”.