Nicușor Dan: „Am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în zona economică”. Ce spune despre noul șef al Serviciului

Traian Avarvarei
26 sept. 2025, 08:52
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce a spus Nicușor Dan despre influența SRI
  2. Cine e vehiculat pentru conducerile SRI și SIE

Nicușor Dan a declarat că a existat o influență a Serviciului Român de Informații (SRI) în „viața noastră politică, în decizii, în zona economică”, dar numirea unui nou director civil în fruntea Serviciului ar trebui să fie o garanție că „excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului” vor dispărea. Președintele a catalogat ca fiind „un șantier pe care-l extindem” relația sa cu serviciile secrete.

Ce a spus Nicușor Dan despre influența SRI

„S-o spunem direct, am avut o influență – mai puțin a SIE – a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat apoi cum vede el reformarea SRI: „Pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase; pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu diferite fenomene sociale să dispară. Un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul ăsta”.

Întrebat, la Digi24, dacă are certitudinea că astfel de ingerințe ale SRI în politică nu se mai întâmplă și acum, Nicușor Dan a răspuns: „Am discuții relativ frecvente cu SRI-ul și evident că până la momentul acesta nu am o cunoaștere completă a activității lor. E un proces în curs și, așa cum relația mea cu justiția e un șantier, relația cu serviciile este, de asemenea, un șantier pe care-l extindem”.

De altfel, șeful statului a admis și în trecut că „fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, în jocul politic de-a lungul anilor”.

Cine e vehiculat pentru conducerile SRI și SIE

La finele lunii trecute, Nicuşor Dan a declarat că nu va face publice numele persoanelor pe care dorește la șefia serviciilor de informații până nu va exista un acord, deoarece nu vrea să provoace o criză politică prin nominalizările pe care le va face.

„Până la momentul la care va exista o înţelegere… Cred că stabilitatea e importantă în momentul ăsta. Nu cred că suntem în situaţia ca preşedintele trimite, Parlamentul refuză. În momentul în care o să fac propunerea oficială o să fiu sigur că Parlamentul va vota. Până în momentul acela de la mine nu o să aveţi informaţii despre ce am discutat în culise”, a declarat Nicuşor Dan.

Potrivit unor speculații din spațiul public, Nicușor Dan l-ar vrea la șefia Serviciului de Informații Externe (SIE) pe diplomatul de carieră Marius Lazurca. De altfel, recent, el a și fost rechemat din postul de ambasador în Mexic. „Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală”, a argumentat Dan decizia de a-l rechema în țară pe Lazurca. Mandatul de 4 ani al lui Lazurcă în Mexic oricum s-a încheiat în acest an. În acest moment, la șefia SIE se află Gabriel Vlase (ex-PSD). De precizat că Nicușor Dan și Marius Lazurca se cunosc de tineri, din perioada în care erau amândoi studenți în Franța.

Pentru șefia SRI, neocupată de mai mulți ani, cel mai recent nume vehiculat este cel al avocatului Gabriel Zbârcea. Acesta este absolvent al Liceului „Gheorghe Lazăr” şi al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept, și are experiență în legislația în domeniul energiei și gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova.

