Traian Avarvarei
19 mart. 2026, 11:47
Cuprins
  1. Nicușor Dan, apel către partide pentru adoptare bugetului
  2. Bugetul, blocat în Parlament

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să găsească o soluție de compromis pentru ca bugetul de stat pe 2026 să fie adoptat luna aceasta. Președintele a mai afirmat că PSD, PNL, USR și UDMR sunt condamnate să guverneze împreună.

Nicușor Dan, apel către partide pentru adoptare bugetului

„Acum e o discuție în coaliție pe tema bugetului și îi îndemn pe liderii politici să găsească o soluție de compromis. Vom avea bugetul în cursul lunii martie, așa cum am spus. Cu cât mai repede cu atât mai bine”, a declarat Nicușor Dan, joi, aflat la Bruxelles.

Întrebat ce viitor mai are coaliția de guvernare după toate scandalurile din ultima vreme, președintele a răspuns: „E democratic să aibă ședințe, însă eu cred că cele patru partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună”.

Bugetul, blocat în Parlament

Miercuri, dezbaterile pe buget s-au blocat în Comisiile parlamentare de buget-finanțe, după ce amendamentul PSD cu privire la măsurile sociale a fost respins. AUR era așteptat să voteze amendamentul, dar apoi s-a răzgândit.

PSD a amenințat că nu va vota bugetul dacă nu se va găsi o soluție pentru amendamentul său și ședința comisiilor a fost suspendată. La ora transmiterii acestei știri au loc discuții între liderii coaliției, în biroul lui Sorin Grindeanu, președintele PSD. Joi ar trebui să fie dezbaterea în plen și votul final, dar acest lucru e incert acum.

