Nicușor Dan: Vom vedea ce bani primim după ce se face bugetul pentru 2022. Bucureștenii trebuie să știe că în ianuarie vor plăti 164 de lei (VIDEO)

Nicu;or Dan a susținut o conferință de presă sâmbătă dimineață, la ieșirea de la întâlnirea cu prim-ministrul Nicolae Ciucă. Primarul Capitalei a precizat că bucureștenii nu trebuie să își facă griji deocamdată pentru plata întreținerii întrucât vor plăti în continuare 164 de lei pe gigacalorie. El a explicat că dacă se va majora tariful, facturile mărite vor veni abia la două luni de la adoptarea hotărârii de către Consiliul General al Municipiului Buucrești.

„Am venit cu patru subiecte pentru domnul prim-ministru: contribuţia statului la subvenția pentru gigacalorie, pentru București şi pentru celalalte oraşe, intenţia municipalităţii de a prelua Elcen și a unifica producţia cu transportul şi energia termică, al treilea subiect a fost legat de bugetul Primăriei Capitalei în general şi de posibilitatea ca Primăria să nu mai funcţioneze doar pe regum de avarie, cum funcţionează de ani de zile și să facă acele mari investiții de care are nevoie am deschis şi subiectul urbanismului pentru că oricât de mult am face lucrări de infrastructură, orașele se dezvolta haotic și nu o să ajungem prea departe. Avem Inspectoratul de Stat în construcţii care nu funcţionează”, a declarat Primarul general al Capitalei.

Referitor la banii pe care Primăria Generală îi cere, edilul a răspuns:

„Analiza vizează toate cererile municipalitățile și o să fie făcută în contextul elaborării bugetului pe 2022, la care Guvernul a început să lucreze deja. Noi nici nu am cerut bani, am fost foarte onești, au existat mai multe discuții. Primăria nu mai are de plată facturi în 2021, nu am cerut bani pentru anul acesta, însă am spus că vom avea o mare dificultate în ianuarie 2022. În funcție de banii pe care o să-i primim în decembrie, o să avem niște venituri totale de 4,4 sau 4, 5 miliarde lei. Din aceștia am plătit 1 miliard din datoriile acumulate de fost administrație. Am reușit să le eșalonăm astfel încât să fim solvabili in piață. Faptul că la un moment dat avem in cont 40 sau 60o de milioane de lei nu înseamna nimic în condițiile in care avem încă datorii. Totul este să ne uităm la cifrele macro și să vedem să o subvenție care ar trebuie să se dubleze, anihilează orice șanse de dezvoltare a orașului”.

Întrebat la ce planuri are dacă nu primește banii solicitați în ianuarie, primarul a răspuns că „este foarte optimist că va primi ajutor din partea statului”.

„Pentru locuitorii Capitalei, mesajul este ca in acest moment, tariful pe care ei îl au de plătit pentru gigacalorie, este 164 de lei. Mi-aș dori să crească în mod echilibrat. Pentru factura din noiembrie, plătită în ianuarie, bucureștenii să știe că vor plăti 164 de lei, pentru cea din decembrie pe care o vor plăti în februarie, dacă nu se întâmplă nimic în Consiliul General, vor plăti tot 164 de lei”, a mai declarat Nicușor Dan.