Președintele Nicușor Dan a prezentat principalele componente ale strategiei naționale de apărare. Acesta este principalul document care stabilește direcțiile și prioritățile pentru securitatea națională din actualul mandat prezidențial.

Principalele vulnerabilități ale administrației publice

Președintele a declarat că la nivelul administrației publice nu se lucrează cu date. Totodată, Nicușor Dan a remarcat că nu există o colaborare între instituții, iar acest lucru face să nu existe o viziune integrată. Din acest motiv, se constată o ineficiență în gestionarea activității la nivelul administrației, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate.

„Administraţia publică are nişte probleme. Asta a fost unul din, nu ştiu dacă şocuri, în orice caz surprinderi ale mele că, inclusiv la acest nivel naţional, administraţia nu lucrează cu date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii publice, fiecare îşi vede de micuţa sa politică sectorială şi, din cauza asta, nu avem o viziune integrată”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

a precizat că nu a constatat o dorință de a inova sau de a propune soluții la nivelul administrației publice. Dimpotrivă funcționarii au o atitudine defensivă, iar acest lucru face ca administrația să băltească într-o rutină ineficientă. Nicuşor Dan a menţionat că există „multe cazuri în care deciziile nu sunt bazate pe date”.

„Şi, bineînţeles, din cauza asta nu avem nici o apetenţă a oamenilor din administraţie de a inova, de a avea curajul de a propune, ci mai degrabă, o atitudine defensivă care face ca administraţia din România să bătească într-o rutină din care nu ştie să iasă”, a spus preşedintele”, a mai spus președintele.

Corupția o problemă de securitate

O altă pe care a indicat-o Nicușor Dan este corupția. Acest fenomen slăbește coeziunea socială, în opinia sa. Astfel, pentru un român este greu să se identifice și să apere un stat corupt în care infractorii sunt protejați.

„O altă vulnerabilitate clar delimitată este corupția care slăbește coeziunea socială. E greu să vrei să te identifici să aperi un stat corupt. Are consecințe în economie, în prosperitatea oamenilor și în calitățile administrației”, a mai spus președintele.

Concluziile președintelui Nicușor Dan

Președintele a declarat că pentru a eficientiza administrația va fi nevoie de măsuri care să corecteze ceea ce este negativ. Astfel, vor trebui adoptate măsuri pentru ca administrația să lucreze cu date corecte și stabile.

„O să închei cu administrația și fenomenul corupției. În ceea ce privește administrația trebuie să inversăm ceea ce am spus negativ. Să ajungem să avem o administrație care lucrează cu date și care are date care sunt aceleași și o săptămână mai târziu”, a mai spus Nicușor Dan.

Referitor la , șeful statului a enumerat trei direcții care vor trebui implementate. Între acestea a enumerat și implicarea în culegerea datelor referitoare la acest fenomen.