O nouă zi de negocieri. PNL, PSD și UDMR, întâlnire pentu definitivarea programului de guvernare

PNL, PSD şi UDMR se întâlnesc din nou, sâmbătă, la ora 14.00, la Parlament. La această întâlnire, ar urma să fie stabilită varianta finală a acordului politic între PNL, PSD, UDMR şi minorităţi, care va cuprinde data fixă de rotaţie a premierilor și câte ministere va avea fiecare partid.

Nicolae Ciucă și echipele de negociere se reunesc, sâmbătă, la Parlament, pentru a finaliza programul de guvernare.

„Vineri am agreat pachetul social şi putem spune că sâmbătă reluăm discuţiile pe structura guvernului şi cred că vom avea definitivat programul de guvernare şi tot mâine vom agrea acordul politic”, a spus prim-vicepreședintele PNL Lucian Bode, vineri seară, la Antena 3.

El a spus că, în cadrul negocierilor, fiecare trebuie să analizeze ce câştigă şi ce pierde şi să îşi relaxeze pretenţiile.

PNL și-a flexibilizat mandatul de negociere și e în tratative cu PSD pentru formarea unei construcții majoritare, alături de UDMR și minoritățile naționale.

PNL și PSD au declarat zilele trecute că programul de guvernare este aproape finalizat și mai rămâne de ales numele premierului care va ocupa această funcție timp de un an jumătate în cadrul sistemului rotativ.

În prezent, atât liberalii, cât și social-democrații au anunțat ce persoană au desemnat pentru a ocupa această funcție. PNL l-a votat, joi, în cadrul Biroului Executiv în unanimitate pe Nicolae Ciucă pentru această funcție și el va conduce și negocierile cu PSD și UDMR. De asemenea, zilele trecute PSD l-a nominalizat pe Marcel Ciolacu pentru această funcție.

PSD, PNL și UDMR s-au pus de acord pe programul de guvernare, până la impasul pe împărțirea ministerelor.

„Sunt tehnici de negociere și fiecare dintre partide își negociază portofolile. În funcție de discuțiile din fiecare partid, ne vom întoarce la masa discuțiilor și vom relua negocierile după-amiază sau mâine. Nici noi nu vrem să intrăm într-o coaliție fără PSD, UDMR și minorități”, a declarat Nicolae Ciucă. Acesta a mai precizat că nu s-a pus problema ca una dintre formațiuni să iasă din coaliție.

„Am convenit pe capitolul social, l-am încheiat, pe politic s-a încheiat, este redactat. Avem în continuare de ajustat câteva elemente la Justiție și am demarat negocierile pe ministere. În momentul acesta, fiecare dintre noi am convenit să luăm o pauză și vom continua discuțiile, urmând ca în această după-amiază sau mâine dimineață să reluăm negocierile. Fiecare minister este foarte important și nu există absolut niciun fel de discuție ca una din formațiuni să iasă din coaliție. (…) Nici noi nu vrem să intrăm în coaliție fără PSD, UDMR și minorități. Vom debloca această situație”, a mai spus Nicolae Ciucă, vineri după-amiază.

Ciolacu: „Dacă UDMR iese, automat și PSD va ieși”

Marcel Ciolacu susține că PSD nu va intra în coaliție fără vreunul dintre actorii implicați în discuții, având în vedere că nu are un mandat din partea partidului în acest sens.

„Noi am pornit în această Coaliție. Această Coaliție va fi formată de PSD, PNL, UDMR minorități. Eu nu am alt mandat de la partid. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD-PNL. Dacă UDMR iese, automat și PSD va ieși. PSD nu are niciun minister. Așteptăm, de aceea avem negocieri. Categoric PSD își dorește ministerul Transporturilor”, a declarat vineri, liderul social-democraților.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la plecarea de la Palatul Parlamentului, că UDMR nu vrea să renunțe în niciun caz la Ministerul Dezvoltării. „Nu e posibil ca UDMR să fie de decor în coaliție, să stăm cu pantalonii dați jos până la genunchi și să așteptăm poștașul în fiecare lună”, a spus Kelemen.

Tot vineri, președintele Klaus Iohannis a convocat partidele la consultări pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.